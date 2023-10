Xiaomi 14 pręży muskuły w benchmarku. Nadchodzi też Xiaomi Watch S3

Xiaomi odsłania kolejne karty – producent podał ostateczną datę premiery smartfonów Xiaomi 14. Zadebiutuje także zegarek Xiaomi Watch S3. Nowy, flagowy telefon trafił też do bazy Geekbench.

Xiaomi podało już chyba ostateczną datę premiery smartfonów Xiaomi 14 – ma to nastąpić 26 października o godzinie 13:00 naszego czasu. Tak przynajmniej wynika z nowych plakatów zapowiadających premierę. Wcześniej na podobnych grafikach widniała inna data – 31 października, jednak prawdopodobnie odnosi się do innego wydarzenia.

Zobacz: Xiaomi 14 z HyperOS 1.0 oficjalnie zapowiedziany. Premiera na dniach

Jak się jednak okazuje, smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 14 Pro nie będą jedynymi nowościami Xiaomi. 26 października firma ma także zaprezentować smartwatch najnowszej generacji, Xiaomi Watch S3.

Nowości ma spajać nowy system operacyjny HyperOS. W smartfonach ma on zastąpić MIUI, ale z zapowiedzi Xiaomi wynika, że jest to skalowalna platforma przystosowana dla wszelkich urządzeń ekosystemowych, w tym także zegarków. Oczywiście HyperOS w wersji dla elektroniki noszonej będzie znacznie uproszczony w porównaniu do wersji ze smartfonów, prawdopodobnie będzie to sytuacja porównywalna z Harmony OS – system Huawei w wersji na zegarki bazuje na RTOS, nie na Androidzie.

Jak wynika z zapowiedzi producenta, Xiaomi Watch S3 będzie dostępny w wariancie czarnym i srebrnym. Nowością ma być to, że użytkownicy nie tylko zyskają możliwość łatwej wymiany pasków czy bransolet, ale także bezeli – można więc będzie stworzyć swój własny styl zegarka.

Wiadomo też, że Xiaomi Watch S3 ma być wyposażony w ekran AMOLED 1,43 cala (326 ppi) o jasności do 600 nitów.

Xiaomi 14 w testach Geekbench

Xiaomi 14 pojawił się też w testach Geekbench. Listing z wynikami benchmarku potwierdził, że smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Gen 3. Smartfon testowany był z 16 GB pamięci RAM i z Androidem 14, na bazie którego powstał HyperOS.

W Geekbench 6 nowy Xiaomi 14 wykręcił 2244 punkty na jednym rdzeniu i 6820 na wielu rdzeniach. Dla porównania Xiaomi 13 osiągał odpowiednio 1951 i 5277 punktów.

Zobacz: Masz Xiaomi? Sprawdź, czy dostaniesz aktualizację do HyperOS

Zobacz: Xiaomi HyperOS wygląda jak MIUI. Zobacz nowy system

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.