Xiaomi 14 z HyperOS 1.0 oficjalnie zapowiedziany. Premiera na dniach

Zbliża się premiera Xiaomi 14 z systemem HyperOS. Po zapowiedzi nowej platformy, która zastąpi MIUI, producent ujawnił też w końcu datę prezentacji smartfonów Xiaomi 14 i już zaczyna ujawniać szczegóły.

Koniec spekulacji na temat telefonów z linii Xiaomi 14. Firma oficjalnie zapowiedziała, że do ich premiery dojdzie 31 października. Oczywiście na początek będzie to wydarzenie obejmujące wyłącznie Chiny, natomiast na debiut globalny trzeba będzie zapewne zaczekać do początku 2024 roku.

Xiaomi swoim zwyczajem zaczyna już ujawniać pierwsze szczegóły telefonu. Przedwczoraj Xiaomi potwierdziło, że premiera Xiaomi 14 to jednocześnie początek końca MIUI, a smartfon wyjdzie już z nowym, zaprojektowanym od podstaw systemem HyperOS 1.0.

Dziś Xiaomi potwierdziło, że seria nowych telefonów Xiaomi 14 otrzyma optykę aparatów Leica Summilux.

Już z nieoficjalnych doniesień wynika, że Xiaomi 14 ma ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz o jasności aż 2800 nitów. Moc do pracy dostarczy najnowszy Snapdragon 8 Gen 3, który będzie miał swoją premierę w przyszłym tygodniu. Jego pracę będzie wspierać pamięć RAM w standardzie LPDDR5x oraz wewnętrzna UFS 4.0, a energię dostarczy akumulator 4600 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 50 W.

Xiaomi 14 ma być też wyposażony w trzy aparaty 50 Mpix: główny z matrycą OV50H i OIS, szerokokątny i aparat z teleobiektywem. Wraz z optyką Leica Summilux może z tego wyjść bardzo ciekawe połączenie.

Pojawiły się tez pierwsze przecieki na temat wyglądu HyperOS 1.0, a konkretnie ekranu blokady przypominającego iOS 17.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Xiaomi