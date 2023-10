Xiaomi 14 z nowym systemem HyperOS. To oficjalny koniec MIUI

Po kilku dniach spekulacji na temat przyszłych planów Xiaomi związanych z nowym systemem firma potwierdziła, że w nadchodzącej linii Xiaomi 14 zadebiutuje platforma o nazwie HyperOS.

Lei Jun, założyciel i szef Xiaomi napisał w serwisie X (dawniej Twitterze):

Oficjalne konto Xiaomi na X zacytowało ten wpis, dodając jeszcze:

Doniesienia, że Xiaomi planuje taki ruch, pojawiły się kilka dni temu, a nowy system miał się nazywać MiOS. Było co do tego wiele wątpliwości, w tym taka, czy na pewno chodzi o następcę MIUI – według niektórych źródeł nowa platforma miała zadebiutować wyłączenie na urządzeniach AI. Informacja podana przez Lei Juna przekreśla jednak te spekulacje, a Xiaomi 14 wyjdzie z HyperOS.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0