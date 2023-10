To koniec MIUI. Xiaomi kończy z popularnym systemem

To koniec MIUI. Xiaomi zrywa z popularną nakładką i zastąpi ją zupełnie nowym MiOS.

MIUI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nakładek na urządzenia z Androidem. Interfejs stworzony przez Xiaomi można kochać lub - co wydaje się bardziej prawdopodobne - nienawidzić, ale chyba każdy miał z nim jakąś styczność. Wygląda jednak na to, że już niebawem odejdzie on do lamusa.

MiOS - tak nazywa się następca MIUI

W sieci pojawiło się kilka tropów, które sugerują, że Xiaomi planuje porzucić MIUI na rzecz zupełnie nowego systemu: MiOS. Takimi rewelacjami dzieli się na Weibo użytkownik Digital Chat Station, który już w przeszłości był sprawdzonym źródłem wiadomości o planach producentów. Na tym jednak nie koniec, bo opisane rewelacje wydają się potwierdzać działania samego Xiaomi. Firma zdążyła już zarejestrować MiOS jako znak handlowy oraz wykupiła domenę mios.cn.

MiOS - co o nim wiemy?

Co to oznacza dla użytkowników? Na razie niestety nie wiemy, bo i sam system utrzymywany jest póki co w tajemnicy.

Nie wiemy nawet, czy MiOS ma być zupełnie nowym systemem operacyjnym, czy też dostaniemy po prostu kolejną nakładkę na Androida. Opcja druga wydaje się znacznie bardziej prawdopodobna, ale i tu w grę wchodzi co najmniej kilka scenariuszy. Część plotek sugeruje, że Xiaomi pójdzie w ślady Huaweia, wykorzystując AOSP (open-source'owa część Androida) jako bazę dla swojego projektu, ale odcinając się od Google. Możliwe jednak, że dostaniemy po prostu nową wersję MIUI, a jedynie pod zmienioną nazwą.

Paradoksalnie ten ostatni scenariusz może mieć sporo sensu. MIUI ma co prawda liczne zalety, ale nie cieszy się najlepszą reputacją. W Internecie często można spotkać się z komentarzami, łączącymi nakładką chińskiego producenta z masą niechcianych aplikacji oraz nachalnymi reklamami. Rezygnacja ze "spalonej" marki to prosty sposób, by odciąć się od nieprzychylnych opinii i zacząć na nowo. Zresztą nie byłby to pierwszy taki przypadek w historii branży mobilnej. Już wcześniej z podobnego zabiegu skorzystał Samsung, kiedy pod koniec 2018 roku zastąpił TouchWiza nowym interfejsem OneUI.

Zobacz: Xiaomi aktualizuje smartfony. Trzy modele dostają Androida 14

Zobacz: Redmi 13C: nowy, tani Xiaomi z aparatem 50 Mpix coraz bliżej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Mieszko Zagańczyk), GSMArena

Źródło tekstu: GSMArena, Digital Chat Station, oprac. własne