Xiaomi 14 Pro na renderach. Z przodu płasko, z tyłu na bogato

Już w przyszłym miesiącu Xiaomi może zaprezentować swoje nowe flagowe smartfony. Będzie wśród nich model Xiaomi 14 Pro, którego rendery pojawiły się w sieci.

Powoli zbliżamy się do premiery smartfonów z serii Xiaomi 14. Ich oficjalna prezentacja ma się odbyć już w listopadzie 2023 roku, czyli w przyszłym miesiącu. Zanim to nastąpi możemy zobaczyć, jak może wyglądać jedno z nadchodzących urządzeń, smartfon Xiaomi 14 Pro. Gdy patrzę na dołączone do tej wiadomości grafiki mam wrażenie, że już coś podobnego gdzieś widziałem i nawet testowałem. Chodzi o wygląd "wyspy" fotograficznej z tyłu.

Będzie płasko i na bogato

Wróćmy jednak do renderów Xiaomi 14 Pro. Widać na nich przede wszystkim płaski ekran z przodu, co by znaczyło, że nie tylko Samsung wygładza zaokrąglenia. Dla przypomnienia, Xiaomi 13 Pro ma ekran z zakrzywionymi bokami. Ekran w "czternastce" ma mieć przekątną 6,6 cala, rozdzielczość 2K oraz odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Pod powierzchnią wyświetlacza zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych.

W nowym flagowcu Xiaomi płaska ma być również metalowa ramka. Z kolei z tyłu znajdzie się duża, kwadratowa "wyspa" fotograficzna z obiektywami czterech aparatów oraz podwójną lampą LED. Główna jednostka będzie prawdopodobnie wyposażona w matrycę o rozdzielczości 50 Mpix.

Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Wewnątrz obudowy o wymiarach 161,6 x 75,3 x 8,7 mm, która powinna być odporna na działanie i pyłów, będzie pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Amerykanie powinni go pokazać jeszcze w tym miesiącu. Z kolei energia do zasilania wszystkich podzespołów ma być czerpana z akumulatora o pojemności 4860 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W. Smartfon będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14.

