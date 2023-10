Honor Magic Vs2 zadebiutował. Jest bardzo płaski i nieźle wyceniony

Honor wprowadza na rynek kolejny rozkładany smartfon. Zadebiutował Honor Magic Vs2, który wyróżnia się bardzo płaską obudową i przystępną ceną.

Honor Magic Vs2 zadebiutował na początek w Chinach, więc zapewne minie parę miesięcy, nim urządzenie wejdzie na inne rynki. Warto jednak zaczekać, bo sprzęt kusi niezłymi parametrami i atrakcyjnymi cenami. W Chinach Honor Magic Vs2 kosztuje już od równowartości około 4100 zł, u nas byłoby to już między 5 a 6 tys. zł, co wciąż jest atrakcyjną kwotą, jak na taki rodzaj sprzętu. Dla porównania poprzednik, czyli Honor Magic Vs, został wyceniony w Polsce na 7499 zł.

Zgodnie z zapowiedziami producenta, Honor Magic Vs2 jest bardzo płaski, choć nie pobił rekordu ustanowionego przez model Honor Magic V2. Nowy telefon w formie złożonej ma 10,7 mm, a po otwarciu – 5,1 mm. Producentowi udało się za to zejść do najniższej wagi w tym segmencie urządzeń – Honor Magic Vs 2 waży 229 g. Jest to m.in. efekt wykorzystania obudowy ze stopu magnezu.

Na okładce Honora Magic Vs2 znalazł się ekran OLED o przekątnej 6.43 cala (20:9) w rozdzielczości 2344 x 2156 i jasności sięgającej 2500 nitów. Główny ekran z to z kolei elastyczny OLED o przekątnej 7,9 cala (9,78:9) i rozdzielczości 2376 x 1060. Obydwa wyświetlacze wykonane z są z użyciem technologii LTPO i zapewniają odświeżanie do 120 Hz.

Moc do pracy Magica Vs2 dostarcza Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez 12 lub 16 GB RAM. Wewnętrznej jest natomiast 256 lub 512 GB. Rozkładany smartfon Honora zapewnia też najważniejsze funkcje komunikacyjne jak 5G, Dual SIM, VoLTE, ViLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz USB-C w standardzie USB 3.1 Gen 1.

Trzy główne aparaty to połączenie jednostek 50 Mpix (f/1,9, OIS), 12 Mpix (szeroki kąt, f/2,2) i 20 Mpix (teleobiektyw, f/2,4, OIS, zoom cyfrowy do 40x). Jest też aparat zewnętrzny 16 Mpix.

Pod obudową znalazło się miejsce na akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 66 W. Wszystkim zarządza MagicOS 7.2 na bazie Androida 13.

Honor Magic Vs2 wkracza do sprzedaży w Chinach za 6999 juanów (4117 zł) w wariancie 12 + 256 GB oraz za 7999 juanów (4700 zł) w połączeniu 16 + 512 GB. Dostępne kolory to czarny, niebieski i różowy.

Źródło zdjęć: Honor