Honor Magic Vs jest już w Polsce. Oto cena

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami firma Honor wprowadza do sprzedaży na polskim rynku rozkładany smartfon Honor Magic Vs. Urządzenie wchodzi do oferty Orange.

Honor Magic Vs to rozkładany smartfon, który miał swoją chińską premierę pod koniec 2022 roku, a od lutego 2023 firma zaczęła wprowadzać go do sprzedaży w Europie. Miał też dotrzeć do Polski – i od dziś jest właśnie dostępny w Orange. Jego cena ustalona została na 7499 zł. Telefon oferowany jest w zestawie z etui w prezencie.

Honora Magic Vs można kupić w internetowym sklepie Orange. Zakup można rozłożyć na 35 rat 0% po 208,30 zł. Operator proponuje też zakup wraz z abonamentem komórkowym oraz z pakietem Orange Love. Po podpisaniu umowy cena wynosi od 7272 zł.

Honor Magic Vs – co w nim ciekawego?

Honor Magic Vs waży tylko 267 g. Gdy ekran jest złożony, urządzenie jest niemal całkowicie płaskie i ma tylko 12,9 mm grubości, po rozłożeniu spłaszcza się do zaledwie 6,1 mm. Jak zachwala producent, za niewielką wagę oraz zmniejszoną grubość modelu Magic Vs odpowiada nowa konstrukcja nośna wykonana z materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, które są o 62% lżejsze od tradycyjnych metali. Rama wewnętrznego ekranu została wykonana ze stopu tytanu, co sprawia, że jest o 20% lżejsza niż w przypadku poprzedniego modelu. Nowy zawias ma wytrzymać bezawaryjnie 400 tysięcy zgięć, co powinno wystarczyć na dziesięć lat używania.

Zewnętrzny ekran Magica Vs to matryca OLED o przekątnej 6,45 cala w rozdzielczości Full HD+ (2560 × 1080), Wyświetlacz zapewnia częstotliwość odświeżania 120 Hz, oferuje ponad miliardem kolorów, obsługę HDR10+ i sięga jasnością 1200 nitów. Dzięki zastosowaniu technologii Circadian Night Display ekran dostosowuje swoją jasność wraz z nadejściem nocy, ułatwiając użytkownikom zasypianie.

Z kolei główny ekran OLED o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2272 x 1984 zapewnia odświeżanie 90 Hz, wyświetla ponad miliard kolorów i treści HDR10+ z jasnością do 800 nitów.

Sercem modelu Honor Magic Vs jest układ Snapdragon 8+ Gen 1. W Orange oferowany jest z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej.

Główną sekcję fotograficzną w Honorze Magic Vs reprezentują trzy aparaty: 54 Mpix (Sony IMX800, f/1,9, OIS), szerokokątny 50 Mpix (f/2,0) z funkcją zdjęć makro oraz 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4) pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x. Telefon ma też dwa aparaty selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2,45) – po jednym w każdym ekranie.

Honor Magic Vs kusi także głośnika stereo z DTS:X Ultra i certyfikatem IMAX Enhanced, ma też trzy mikrofony nagrywające w stereo, Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 typu C i boczny czytnik linii papilarnych.

Energię do pracy zapewnia akumulator 5000 mAh z ładowaniem 66 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem MagicOS 7.1.

