Honor debiutuje w Polsce. Trzy mocne smartfony na start

Honor oficjalnie ogłosił wejście do Polski – już jako nowa marka. Podczas wczorajszego wydarzenia firma zaprezentowała trzy główne nowości, które wchodzą na nasz rynek. Poza flagowym smartfonem Magic5 Pro to rozkładany Magic Vs oraz średniak Magic5 Lite.

Sprzęt marki Honor był już kiedyś dostępny w Polsce – gdy firma działała jako subbrand Huawei. Teraz jednak wkracza jako niezależny producent, który ma na świecie 7 własnych centrów rozwojowych R&D, w tym jedno w Europie, i zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. Opracowuje też własne rozwiązania i patenty.

Na warszawskiej premierze marki Honor przedstawiciele firmy określili Polskę jako kluczowy rynek w Europie, drugi „rynek domowy” marki po Niemczech, gdzie firma ma swoją europejską siedzibę i centrum R&D.

Stąd też poza tańszymi modelami, jak Honor X8a, X7a i X6, a także znanym już z Orange modelem Honor 70, firma od razu wkracza z mocną propozycją flagowców z najwyższego segmentu cenowego – czyli fotograficznym modelem Honor Magic5 Pro oraz rozkładanym Honor Magic Vs.

Natomiast modelem, który ma szansę na największą sprzedaż na masowym rynku, jest wyglądający jak flagowiec, ale znacznie lepiej wyceniony Honor Magic5 Lite.

Ceny tych trzech modeli kształtują się następująco:

Honor Magic5 Pro – 5499 zł,

Honor Magic Vs – 7499 zł ,

, Honor Magic5 Lite – 1599 zł.

Jak widać, ceny dwóch pierwszych modeli nie należą do najniższych, ale Dorota Haller, nowa szefowa marketingu marki, która przeszła do Honora z Huawei, przekonuje, że wśród Polaków jest zainteresowanie segmentem premium. To dość odważna strategia, bo jak widać po innych, debiutujących w Polsce markach, zaczynają one swoje działania od masowych modeli na każdą kieszeń.

Nowości Honora w Polsce będzie jeszcze więcej. Za dwa tygodnie, 6 lipca w Paryżu odbędzie się premiera kolejnych nowości marki – będzie to globalny debiut smartfonów z numerkowej serii Honor 90. Również i one mają trafić do oferty w Polsce.

Honor Magic5 Pro to topowy model w ofercie firmy, wyposażony w ekran OLED 6,81 cala, układ Snapdragon 8 Gen 2 oraz trzy aparaty 50 Mpix, w tym teleobiektyw z zoomem optycznym 3,5x i cyfrowym 100x. Więcej na temat tego modelu w relacji z premiery na MWC oraz w naszych pierwszych wrażeniach:

Najambitniejszą premierą Honora na polskim rynku jest rozkładany Magic Vs.

Zewnętrzny ekran OLED ma przekątną 6,45 cala, natomiast elastyczny wewnętrzny – 7,9 cala. Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8+ Gen 1, a główny aparat oferuje rozdzielczość 54 Mpix. Więcej na temat tego urządzenia w relacji z MWC.

Największe szanse na popularność ma jednak Honor Magic5 Lite – smartfon średniej klasy, który dzięki płaskiej obudowie 7,9 mm i zaokrąglonemu na krawędziach ekranowi OLED (6,67 cala, Ful HD+, 120 Hz) przypomina flagowca.

Wnętrze jest jednak skromniejsze – silnikiem napędowym jest Snapdragon 695 z modemem 5G łączony z pamięcią w konfiguracjach 6 + 128 GB oraz 8 + 256 GB. Sekcja foto składa się z głównej jednostki 64 Mpix oraz aparatów 5 Mpix, 2 Mpix i przedniego 16 Mpix. Energię dostarcza akumulator 5100 mAh z ładowaniem 40 W.

