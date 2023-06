TECNO już jest w Polsce. Nowe smartfony od czerwca

Dziś na konferencji prasowej marka TECNO oficjalnie zainaugurowała swoją działalność na polskim rynku. Na początek firma proponuje przystępne cenowo smartfony z serii Spark 10 oraz budżetowy model Pop 7, jednak w planach są kolejne serie, w tym także rozkładany model Phantom V Fold.

TECNO to marka smartfonów i smart elektroniki należąca do chińskiej grupy Transsion, tej samej, która ma też w swych strukturach firmę Infinix. TECNO działa w 70 krajach na pięciu kontynentach i na wielu z tych rynków wyrobiła już sobie zauważalną pozycję. Teraz debiutuje także w Polsce.

Producent ma w ofercie smartfony, tablety, laptopy oraz inteligentne urządzenia domowe, jednak przygodę na naszym rynku rozpoczyna od smartfonów.

TECNO ma się czym pochwalić, bo produkuje nie tylko atrakcyjnie wizualne modele dla młodzieży, ale także sprzęt bardziej zaawansowany, jak rozkładany smartfon Phantom V Fold.

Na początek do Polski wkracza seria Spark 10, dostępna w Polsce od końca czerwca 2023 roku. Tworzą ją trzy modele: Spark 10 Pro, Spark 10 i Spark GO. Wszystkie mieszczą się w segmencie do tysiąca złotych, choć najtańszy model będzie dostępny już za 449 zł. Producent przedstawia je jako modele dla Generacji Z, a jednym z atutów mają być wyjątkowe możliwości aparatów selfie.

W podobnym, przystępnym segmencie cenowym 499-999 zł producent umieścił linię TECNO Pova. Są to telefony przedstawiane jako gamingowe, wyróżniające się też ciekawym wzornictwem.

Jeszcze niżej umieszczona jest seria TECNO Pop, która będzie kusić przede wszystkim niską ceną do 400 zł.

TECNO ma jednak także droższe modele. Kolejna linia, która pojawi się w Polsce, to TECNO Camon – są to modele, w których producent położył nacisk na możliwości fotograficzne. Jest to przedział cenowy 999-1999 zł. Tu można się spodziewać modelu Camon 20 Pro.

Ukoronowaniem oferty jest seria Phantom, stanowiąca oddzielną submarkę. To najciekawsze urządzenia producenta, reprezentowane przez telefon Phantom X2 Pro z wysuwanym obiektywem aparatu. Tego urządzenia w Polsce jednak nie będzie, za to w zapowiedzi pojawił się Phantom V Fold, który może się pojawić w naszym kraju jeszcze w tym roku. Zakres cenowy nie jest jeszcze znany.

Smartfony TECNO na polskim rynku dystrybuowane będą za pośrednictwem dużych sieci sprzedaży on-line i sklepów stacjonarnych, takich jak Media Expert, X-kom, Komputronik, ale w planach jest również własny sklep internetowy TECNO Polska. Firma nie planuje jednak uruchomienia własnych salonów marki. Za serwis gwarancyjny urządzeń TECNO w naszym kraju odpowiadać będzie SBE Polska.

Seria TECNO Spark 10 w Polsce

Smartfon Spark 10 Pro to model z ekranem IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Jego sercem jest układ Helio G88, a zdjęcia wykonamy głównym aparatem 50 Mpix lub przednim 32 Mpix. Akumulator ma 5000 mAh. Nie zabraknie NFC, a wszystkim zarządza Android 13. Model w wersji pamięci 8 + 256 GB wyceniony został na 999 zł, tańszy będzie wariant 8 + 128 GB za 899 zł.

Niżej pozycjonowany Spark 10 to model z ekranem IP 6,6 cala HD+ 90 Hz, napędzany układem Helio G37. W specyfikacji znajdziemy także główny aparat 50 Mpix i akumulator 5000 mAh. Dostępne warianty: 8+128 GB za 749 zł oraz 4 + 128 GB za 649 zł.

Najtańszy z serii jest TECNO Spark GO, który zwraca uwagę niską ceną 449 zł za wersję 3 + 64 GB, a także pomarańczową, przypominający skórzaną wersję pomarańczową Magic Skin, która też wejdzie do sprzedaży. Sercem tego urządzenia jest układ Helio A22. Ekran HD+ ma przekątną 6,5 cala, a główny aparat oferuje rozdzielczość 13 Mpix. Tak jak w innych modelach, akumulator ma 5000 mAh.

Cała seria Spark 10 została wyposażona w podświetlenie aparatów zarówno z przodu (ekranowe), jak i z tyłu (LED). Miękkie światło o sile 10 luksów nie oślepia, a dodatkowo jego siłę można regulować w trzech poziomach, dostosowując jasność do zewnętrznych warunków oświetleniowych. W zdjęciach selfie prześwietlenia są korygowane przez specjalny algorytm Super Flashlight, dzięki czemu ma być zachowany balans poziomu jasności między tłem a obiektem.

Wykończenie Magic Skin dostępne jest w całej serii Spark 10, w różnych kolorach, które mają być wprowadzane sukcesywnie.

TECNO Pop 7

Jednocześnie marka TECNO wprowadza do sprzedaży najbardziej przystępny cenowo smartfon TECNO Pop 7 oferowany za 399 zł. Urządzenie ma ekran 6,56 cala HD+, pod maską pracuje układ Helio A22, 2 GB pamięci RAM, pamięć wewnętrzna 64 GB, NFC i akumulator 5000 mAh. Główny aparat w tym modelu ma 13 Mpix. Telefon dostępny będzie w kolorach czarnym, niebieskim, fioletowym.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl