Samsung Galaxy S23 FE nadchodzi. Co o nim wiemy?

Samsung w najbliższych miesiącach zaprezentuje smartfon Galaxy S23 FE. Urządzenie to, w przeciwieństwie do tegorocznych flagowców, ma być napędzany Exynosem.

Samsung Galaxy S23 FE to kolejny smartfon, nad którym pracuje koreański producent. Najnowsze doniesienia sugerują, że urządzenie to zadebiutuje na wybranych w trzecim kwartale 2023 roku. W kolejnych kwartałach (4Q2023 i 1Q2024) smartfon będzie dostępny w większej liczbie krajów. Czy tak będzie w rzeczywistości, powinniśmy się dowiedzieć niebawem. A tymczasem możemy zerknąć, co ma przynieść nowy przedstawiciel serii Galaxy S23.

Zobacz: Masz samsunga? To współczuję, bo producent zostawi Cię na lodzie

Zobacz: Samsung potwierdza lipcową premierę Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5

Galaxy S23 FE z Exynosem

Wyróżnikiem serii Galaxy S23 jest to, że modele wchodzące w jej skład są napędzane wyłącznie Snapdragonem 8 Gen 2. Dla odmiany wewnątrz obudowy w modelu Galaxy S23 FE ma pracować... Exynos 2200. Układ ten napędza smartfony z serii Galaxy S22. Ma mu towarzyszyć 6 lub 8 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej.

Oczekuje się, że smartfon będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED FullHD+ 120 Hz, pod którego powierzchnią zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych, oraz główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix, z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). W komplecie ma się również znaleźć akumulator o pojemności 4500 mAh z "szybkim" ładowaniem z mocą do 25 W.

Nad wszystkim będzie czuwać system Android 13 z interfejsem One UI 5.1.1.

Zobacz: To najmniejszy smartfon z Androidem 13. Ma ekran 3 cale

Zobacz: Nothing Phone (2) coraz bliżej. Znamy datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Sammobile.com, pricebaba.com