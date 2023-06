Nothing Phone (2) coraz bliżej. Znamy datę premiery

Firma Nothing ujawniła datę prezentacji swojego nowego smartfonu. W porównaniu z poprzednikiem będzie to urządzenie z nieco wyższej półki, zasilane pojemniejszą baterią i wyświetlające obraz na większym ekranie.

Nothing to firma założona przez Carla Pei, który wcześniej związany był z marką OnePlus. Do tej pory "Nic" wypuściło na rynek jeden smartfon oraz kilka edycji bezprzewodowych słuchawek.

Pierwszy smartfon marki Nothing był całkiem udany, ale już czas najwyższy, by firma wprowadziła na rynek następcę tego urządzenia. Będzie nim Nothing Phone (2), który w 2022 roku z takim wyposażeniem byłby flagowcem. To za sprawą napędzającego nadchodzący telefon układu Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który wciąż zapewnia bardzo wysoką wydajność i płynne działanie.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, nowy smartfon marki Nothing będzie miał 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED oraz akumulator o pojemności 4700 mAh. Carl Pei potwierdził również, że nadchodzące urządzenie otrzyma 3 lata aktualizacji Androida i 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wygląd, nowy telefon ma zachować design swojego poprzednika. Czy tak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już w przyszłym miesiącu.

Nothing Phone (2) z datą premiery

Firma Nothing wcześniej podawała, że Phone (2) zadebiutuje latem. Teraz poznaliśmy dokładną datę premiery. To 11 lipca 2023 roku, czyli niemal dokładnie rok po premierze poprzedniego modelu. Nothing Phone (1) miał premierę 12 lipca 2022 roku.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Nothing

Źródło tekstu: Nothing