Xiaomi 13 Ultra rusza na podbój Europy

Firma Xiaomi wprowadziła na europejski rynek swój flagowy smartfon. Model Xiaomi 13 Ultra to wydajne podzespoły, bogaty zestaw fotograficzny i wysoka cena.

Xiaomi 13 Ultra to topowy smartfon z najnowszej flagowej serii smartfonów tej marki. Urządzenie niecałe 2 miesiące temu zostało zaprezentowane w Chinach, a teraz zadebiutowało na Starym Kontynencie. Urządzenie został wyposażone w odporną na działanie wody i pyłów (IP68) obudowę o wymiarach 163,2 x 74,6 x 9,1 mm (przy masie 227 g) oraz 6,73-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i oferuje szczytową jasność na poziomie aż 2600 nitów.

Fotograficzny arsenał smartfonu firmy Xiaomi to cztery 50-megapikselowe aparaty z tyłu (główny, teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5X, teleobiektyw z zoomem 3,2X oraz ultraszerokokątny). Wszystkie aparaty mają autofocus, a główna jednostka i teleobiektywy również optyczną stabilizację obrazu. Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.

Xiaomi 13 Ultra jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. W komplecie jest łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Do tego odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C 3.2, głośniki stereo oraz podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych.

Topowy smartfon firmy Xiaomi jest zasilany akumulatorem o pojemności 5049 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 50 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Z europejskich stron Xiaomi w Europie wynika, że model 13 Ultra będzie tu dostępny w kolorze zielonym lub czarnym. W Niemczech smartfon w konfiguracji 12/512 GB kosztuje 1499,90 euro (6600 zł). W promocji przedsprzedażowej do Xiaomi 13 Ultra dodawany jest prezent w postaci drukarki Xiaomi Instant Photo Printer 1s oraz zwrot 100 euro (444 zł) po oddaniu starego smartfonu. Ostatnia promocja trwa do 30 czerwca 2023 roku.

