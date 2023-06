Oto 15 modeli smartfonów o najsilniejszym promieniowaniu

Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem (BFS) zaktualizował listę smartfonów o najsilniejszym promieniowaniu elektromagnetycznym.

To, że urządzenia elektroniczne, nie tylko smartfony, generują promieniowanie elektromagnetyczne, powinno być rzeczą powszechnie znaną. Zresztą podobnie jak to, że, czego by nie mówili siewcy teorii spiskowych, promieniowanie niejonizujące nie jest nam w stanie zaszkodzić.

Znani jednak ze swej drobiazgowości Niemcy i tak regularnie weryfikują tzw. SAR, czyli współczynnik absorpcji swoistej, definiujący szybkość, z jaką energia jest pochłaniana przez ludzkie ciało. Oto ich najnowsza lista.

Motorola na szczycie, choć to raczej ciekawostka

Zestawienie zawiera 15 modeli, które według badań cechują się najwyższą emisyjnością. Zauważmy, aż dziewięć z nich to produkty chińskie, a trzy kolejne pochodzą od Google. Z tym że tylko jeden zdołał przekroczyć 1,6 W/kg, a więc limit sugerowany przez Federalną Komisję Łączności USA (FCC). I akurat nie jest to ani „chińczyk”, ani google, tylko sprzęt marki Motorola, model Edge z 2020 roku.

Pełną listę zobaczyć możecie powyżej. Redakcja podkreśla jednakowoż, by traktować ją wyłącznie w roli ciekawostki i już absolutnie nie bać się, jeśli akurat Twój telefon znalazł się w rankingu. Powtórzmy: nie ma naukowych dowodów na to, by promieniowanie niejonizujące było szkodliwe dla ludzi.

Dla kontrastu warto również nadmienić, że podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak mikrofalówka, potrafi osiągnąć SAR na poziomie nawet 8 W/kg.

