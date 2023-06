Zegarki Huawei Watch 4 debiutują w Polsce. Możesz zgarnąć jeden za darmo

Smart zegarki Huawei Watch 4 zmierzają do Polski. Będzie je można kupić od 19 czerwca, ale już dziś rusza konkurs zapowiadający debiut tych urządzeń. Będzie można wygrać topowy model Huawei Watch 4 Pro Elite, a także inne nagrody.

Smart zegarki Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro zadebiutowały globalnie w pierwszej połowie maja, a teraz wkraczają do Polski. Nowe modele mają kilka ważnych usprawnień w porównaniu do poprzedniej generacji, na pewno więc warto zwrócić na nie uwagę. Zmniejszyły się ramki, zwiększyły ekrany, są nowe funkcje zdrowotne, nowe tarcze, nowe widżety i aplikacje, zegarki zapewnią także dłuższy czas pracy.

Zobacz: Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro trafią też do Polski. Oto ceny

Seria Huawei Watch 4 z ogromem funkcji

Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro mają wiele cech wspólnych, ale różnią się wyglądem. Podstawowy model w wersji Active ma czarną kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej 316L, czarny pasek fluoroelastomerowy i zaokrąglony wyświetlacz 3D z matrycą AMOLED LTPO o średnicy 1,5 cala (466 × 466).

Huawei Watch 4 Pro wykonany jest z kolei z tytanu klasy lotniczej, ma tytanową bransoletę (model Elite) lub brązowy, skórzany pasek (model Classic), a jego ekran, również AMOLED LTPO 1,5 cala, chroniony jest sferycznym szkłem z szafiru.

Obydwa modele oferują tryb AoD w odświeżaniem 1 Hz.

Debiutujące zegarki zawierają w sobie wszystko to, co przyniosła poprzednia generacji, ale też sporo nowości. Jedną z nich jest „Zdrowie na oku” – pomiar 7 parametrów zdrowotnych w 60 sekund. Seria Huawei Watch 4 pozwala na monitorowanie tętna, snu, stresu i saturacji krwi, a także pomiar sprawności płuc, EKG czy temperatury skóry. Wykrywa też sztywność tętnic.

Zegarki Huawei Watch 4 oferują ponad 100 trybów sportowych, w tym pływanie, wspinaczka górska, golf, jest też tryb nurkowania swobodnego do 30 m, co umożliwia wodoszczelność 5 ATM.

Seria Huawei Watch 4 kusi także eSIM (LTE i 3G), łącznością Bluetooth 5.2, NFC, i Wi-iFi, ma też dwuzakresowy moduł satelitarny GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS, z którego można skorzystać nie tylko w trakcie treningów, ale także podczas nawigacji pieszej i rowerowej w Mapach Petal. Podczas wycieczek może się przydać funkcja wykrywania upadków i wzywania pomocy.

Sporych zmian doczekał się także interfejs. Producent zaprojektował nowe, interaktywne tarcze, przygotował nowe widżety do umieszczenia na przewijanych kartach, rozbudowany został ekran Assistant-TODAY. Jest też wyświetlany na dole tarczy „szybki pasek”, który pozwala na bezpośredni dostęp do często używanych aplikacji, oraz „pływająca kula zadań” ułatwiająca przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Jedną z cech, która ma wyróżniać nową serię, jest dłuższy niż w trzeciej generacji czas pracy. Huawei Watch 4 ma mniejszy akumulator, więc w standardowym trybie przepracuje 3 dni, ale tryb ultraoszczędny pozwoli wydłużyć ten czas do 8 lub nawet 14 dni. Huawei Watch 4 Pro z większą baterią w pełnym trybie będzie działać do 4,5 dnia, a maksymalnie nawet – do 21 dni.

Huawei Watch 4 i Huawei Watch 4 Pro: przedpremierowy konkurs

Z okazji zbliżającej się premiery oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 18 czerwca. Jego zwycięzca otrzyma zegarek Huawei Watch 4 Pro w wersji Elite. Na tym nie koniec – dwie kolejne nagrody to zegarki 2 w 1 połączone ze słuchawkami – Huawei Watch Buds. Na wszystkich uczestników czeka rabat w wysokości 150 zł na zakup smartwatcha z serii Huawei Watch 4.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc, wyrazić chęć zapisania się na newsletter oraz odpowiedzieć na pytanie:

Jaką innowację w monitorowaniu zdrowia chciał(a)byś znaleźć w najnowszym smartwatchu?

Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać:

1 x Huawei Watch 4 Pro Elite (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

(zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł), 2 x Huawei Watch Buds (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupony o wartości 150 zł na zakup dowolnego zegarka z serii Huawei Watch 4. Kupony zostaną wysyłane w dniu premiery smartwatcha – 19 czerwca 2023 r.

Konkurs potrwa do 18 czerwca 2023 r. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 9 lipca 2023 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

Zobacz: Apple watchOS 10 niesie sporo zmian. Zegarki będą łatwiejsze w użyciu

Zobacz: TicWatch Pro 5 zaprezentowany. Ma podwójny wyświetlacz i dużą baterię

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Huawei