Apple watchOS 10 niesie sporo zmian. Zegarki będą łatwiejsze w użyciu

Kolejną programową nowością Apple poza iOS 17 i macOS Sonoma jest nowy system dla zegarków – watchOS 10. Producent znacznie odświeżył interfejs i usprawnił nawigację, dzięki czemu użytkownikom będzie łatwiej korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Prezentując nowy watchOS 10 firma Apple podkreśla, że dzięki wprowadzonym zmianom wybieranie funkcji zegarka, nawigowanie po systemie i używanie poszczególnych aplikacji będzie łatwe jak nigdy dotąd. Producent uznał watchOS 10 za kamień milowy w rozwoju zegarkowego oprogramowania.

Łatwy dostęp do widżetów

Jednym z kluczowych, nowych dodatków jest stos widżetów Smart Stack – po obróceniu koronki bezpośrednio z tarczy zegarka wyświetli się zestaw najważniejszych widżetów, które pozwalają szybko dotrzeć na przykład do danych o pogodzie, wyświetlić notowania giełdowe czy ważne powiadomienia. To, co ma się w danym momencie wyświetlać, zdefiniuje funkcja uczenia maszynowego – dzięki temu użytkownik zobaczy tylko to, co może mu się przydać. Na przykład przed zbliżającym się spotkaniem czy terminem zadania do wykonania użytkownik zobaczy stosowne przypomnienia, których jednak Smart Stack nie wyświetli wcześniej, gdy będzą w danej chwili jeszcze niepotrzebne.

Użytkownik będzie mógł też dodać do stosu Smart Stack własne widżety po dłuższym przytrzymaniu – na przykład dane o śnie czy timer, który można od razu uruchomić. Timer można ukryć na czas odliczania, ale też szybko wywołać go ponownie koronką. Analogicznie można korzystać po widżetu stopera czy sterowania podcastami.

Przeprojektowane aplikacje i nowe tarcze

Podstawowe aplikacje Apple Watch, takie jak Pogoda, Giełda, Strona główna, Mapy, Wiadomości czy Zegar światowy będą teraz wykorzystywały większą część wyświetlacza, co dostarczy użytkownikowi więcej informacji w przejrzystej formie. Pojawiają się różne smaczki jak zmieniające się tło zegara światowego w zależności od pory dnia.

Również aplikacja Activity ma jeszcze bardziej ułatwić śledzenie codziennych aktywności. W rogach zostały dodane ikony wywołujące różne funkcje. Z kolei obrót koronki otwiera duże ekrany aplikacji z danymi treningowymi.

watchOS 10 wprowadza także dwie nowe tarcze zegarka: Palette i Snoopy. Tarcza Palette przedstawia czas za pomocą kolorowych kół w trzech nakładających się na siebie warstwach. Wraz ze zmianą czasu zmieniają się również kolory na wyświetlaczu.

Z kolei Snoopy to nawiązanie do Fistaszków. Na tarczy główny bohater komiksu w zabawny sposób reaguje na różne zdarzenia, bawiąc się z drugą postacią – Woodstockiem.

Nowości dla sportowców i turystów

W watchOS 10 pojawia się sporo usprawnień dla sportowców, w tym ulepszony tryb treningowy dla rowerzystów, wykorzystujący też telefon. Gdy na zegarku zostanie rozpoczęty trening rowerowy, od razu, automatycznie pojawi się jako aktywność na żywo na iPhonie. Po stuknięciu aktywność zostanie wyświetlona na pełnym ekranie. Poszczególne dane treningowe, takie jak strefy tętna, wysokość, trasa wyścigu zostały zoptymalizowane pod kątem rozmiaru wyświetlacza iPhone'a, który można zamontować na kierownicy roweru, by mieć wszystko w zasięgu wzroku podczas jazdy.

Apple Watch z watchOS 10 będzie mógł automatycznie łączyć się z akcesoriami rowerowymi obsługującymi Bluetooth, np. miernikami mocy, czujnikami prędkości czy rytmu. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do zupełnie nowych pomiarów, w tym mocy roweru (waty) i rytmu (RPM) oraz dodatkowych widoków treningu ze strefą mocy.

Usprawnienia watchOS 10 dotyczą także aplikacji kompas, która automatycznie zapisuje punkty na trasie, gdzie zostało nawiązane ostatnie połączenie z używaną siecią komórkową. Drugi rodzaj punktów wskazuje, gdzie można wezwać pomoc, korzystając z funkcji połączeń alarmowych dowolnego operatora. Obydwa te usprawnienia zapewniają większe bezpieczeństwo podczas wędrówek.

Zegarkowa aplikacja mapy doczekała się z kolei nowego wyglądu – można wyświetlić mapę topograficzną z warstwicami, cieniowaniem wzniesień, szczegółami wysokości i interesującymi miejscami. Można też wyszukiwać szlaki. Na razie z tej funkcji skorzystają tylko turyści w USA.

