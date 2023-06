Apple przedstawia iOS 17. Dużo zmian, ale większość to kosmetyka

Na cyklicznym wydarzeniu WWDC firma Apple przedstawiła najnowszą generację systemu dla urządzeń mobilnych – iOS 17. Oto co nowego przyniesie aktualizacja, która powinna być dostępna w drugiej połowie roku.

Zaprezentowany dziś system dla iPhone’ów doczekał się sporej listy nowości, choć trudno je uznać za zmiany fundamentalne. Jest za to sporo usprawnień wizualnych i ułatwień, uprzyjemniających codzienne korzystanie z iPhone’ów.

Pierwszą z nowości są personalizowane ekrany z widokiem kontaktów, które użytkownik zobaczy podczas nadchodzącej rozmowy. Można połączyć zdjęcia, memoji i napisy, zmieniając też kolory czy ich odcienie – tego typu „plakaty” kontaktowe będą wyświetlać się na pełnym ekranie, co pozwoli szybko zorientować się, kto i skąd dzwoni. Te same rozbudowane ekrany kontaktów będą widoczne w książce adresowej.

Bardzo ciekawą funkcją jest Live Voicemail – transkrypcja na żywo połączenia nagrywanego przez rozmówcę na pocztę głosową. Dzięki temu można od razu ocenić, czy to coś ważnego i w razie potrzeby odebrać szybko telefon.

Odświeżenia doczekała się aplikacja „Wiadomości”, gdzie jest sporo drobnych usprawnień – apka ma funkcję wyszukiwania z wykorzystaniem filtrów, strzałkę pozwalającą przeskoczyć do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości czy gotowe szablony odpowiedzi wybierane za pomocą gestu przesunięcia. Aplikacja została też wzbogacona o łatwe udostępnianie lokalizacji, która pojawia się wraz z mapką jako część wiadomości, można też gestami wkrajać w różne miejsca wiadomości animowane naklejki. Podczas wysyłania wiadomości audio jest ona automatycznie transkrybowana.

Nowością jest też funkcja meldowania się Check In, która pozwala automatycznie wysyłać informacje o naszej lokalizacji, co pozwala poinformować bliskich lub współpracowników o bezpiecznym dotarciu na miejsce. W razie opóźnienia Check In rozpozna to, a po braku interakcji z naszej strony, do znajomych zostanie wysłany alert z lokalizacją, czasem, a nawet stanem baterii i informacją o zalogowaniu do sieci.

Z kolei w aplikacji FaceTime będzie można zostawić nagranie wideo z wiadomością do późniejszego odtworzenia. W trakcie rozmowy można dodać reakcje, takim jak serca, balony, fajerwerki i inne. Dzięki Apple TV 4K FaceTime rozmówcy mogą rozpocząć połączenie wideo bezpośrednio z Apple TV lub rozpocząć połączenie na iPhonie, a następnie przesłać je Apple TV.

Zaktualizowana klawiatura wprowadza ulepszenia autokorekty poprzez nowy model językowy oraz korektę gramatyki na poziomie tworzonych zdań.

Kolejną nowością jest inicjowania przesyłania treści AirDrop poprzez zbliżenie dwóch iPhone'ów do siebie. Po nawiązaniu połączenia transfery będą się odbywać się w tle. Dodatkowym usprawnieniem jest też NameDrop, czyli funkcja pozwalająca przesyłanie kontaktów w analogiczny sposób – z tego rozwiązania można też korzystać między telefonem a zegarkiem. Tak samo można się wymieniać odtwarzanymi utworami.

Apple dodało także do swojego systemu tryb o nazwie „Standby”, który uaktywnia się, gdy telefon jest w trybie poziomym i zadokowany. Może tam być wyświetlany zegar, kalendarz czy widżety, a także powiadomienia z aplikacji. Wszystko w czytelnej na pierwszy rzut oka formie.

Wywołując Siri, użytkownicy będą mogli teraz po prostu powiedzieć „Siri” zamiast „Hej Siri” - asystentka ma rozpoznać, że użytkownik chce wydać jej polecenie. Kolejne nowości to pobieranie map offline czy rozbudowana aplikacja Zdjęcia z nowymi albumami.

Nowością zaprezentowaną wraz z iOS 17 jest aplikacja Journal, czyli rodzaj pamiętnika tworzonego na gorąco ze zdjęć, zapisków, lokalizacji i innych materiałów multimedialnych. Aplikacja sama przypomni, kiedy warto dodać nową notatkę, a wszystkim można się też podzielić ze znajomymi.

Źródło zdjęć: Apple