macOS Sonoma. Dobrze rozumiem? Mac ma być moją nową konsolą?

Nowy macOS nazywa się Sonoma. Marketing Apple musi kochać wino.

Widżety wszędzie

macOS Sonoma w końcu zrobi użytek z widżetów. Aktualnie, od paru wersji, widżety są dostępne w specjalnym menu bocznym. Najwyższa pora to zmienić – w końcu można umieścić je na desktopie. Będą działać identycznie jak na iPhone'ach i iPadach. Co więcej, dzięki Continuity można umieścić te same widżety na wszystkich urządzeniach – nawet jeśli pochodzą z aplikacji, która nie jest dostępna na macOS. Myślę, że to zmieni sposób pracy wielu osób i będziemy mniej sięgać po smartfon, by sprawdzić proste informacje.

Granie na Macu? Bardzo proszę

API Metal, dostępne na urządzeniach Apple, wlale nie ustępuje konkurencji pod względem możliwości o optymalizacji. Tylko co z tego, jeśli gier jest niewiele. Apple zachęca deweloperów do przenoszenia gier na Maca i udostępnia specjalne narzędzia do przenoszenia gier bez zbędnego wysiłku. Ponadto podwojona została przepustowość transmisji między Makiem i kontrolerami do Xboxa i PlayStation.

W co będzie można zagrać? Sam Hideo Kojima zapowiedział, że na Macu będzie można uruchomić Death Stranding. Pracuje też nad nową grą dla Maków. Jeszcze tego brakowało, żeby komputery Apple również miały gry na wyłączność.

Safari dla prywatności

Apple znów przekonuje, ze Safari to najszybsza przeglądarka internetowa. Rzeczywiście dużo pracy zostało włożone w rozwijanie silnika WebKit, dodawanie nowych API oraz nowe sposoby ochrony prywatności. Jeśli na zmianę używasz Safari do pracy i prywatnego buszowania po sieci, w końcu możesz te światy oddzielić dzięki obsłudze profili. Mam wrażenie, że to jedna z tych funkcji, o których nie wiedziałam, że ich potrzebuję.

Ponadto karty, które nie są aktualnie używane, będą blokowane i żaden skrypt śledzący czy ciasteczko się nie wymknie.

Ponadto Safari będzie obsługiwać aplikacje webowe. W ten sposób będzie można korzystać ze strony internetowej, jakby była aplikacją. To na pewno spodoba się osobom, które dużo korzystają z mediów społecznościowych i są przyzwyczajone do osobnych aplikacji mobilnych.

To tylko część nowości i zapewne poznamy więcej ciekawostek w najbliższych dniach. Gdy tylko będzie to możliwe, sprawdzimy też wersję beta macOS Sonoma. Mam jednak wrażenie, że będę zawiedziona. Nie spodziewam się, by usprawnienia w pisaniu miały pojawić się w Polsce w najbliższym czasie, skoro nawet nie mogę pisać odręcznie na iPadzie po polsku. Nowe wygaszacze ekranu zaś są mi do szczęścia totalnie niepotrzebne.

Jeśli masz ochotę obejrzeć konferencję WWDC 2023 w całości, znajdziesz ją poniżej:

