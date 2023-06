Apple zaora stacje robocze. Mac Pro w końcu z czipem M2

Apple zaprezentował właśnie swój nowy procesor Apple M2 Ultra. To malutki potwór, który trafi do stacji roboczych, jakich jeszcze nie było.

Nowy układ Apple Silicon M2 Ultra znajdziemy w najnowszych komputerach dla profesjonalistów. Czip składa się z 24-rdzeniowego CPU i układu graficznego, który może mieć nawet 76 rdzeni. Obok zamieszkał 32-rdzeniowy Neural Engine, zdolny wykonywać 31,6 mln operacji na sekundę. Czip obsłuży do 192 GB zunifikowanej pamięci, z którą może komunikować się z prędkością do 800 GB/s, jest w stanie obsłużyć do 6 monitorów Pro Display XDR i w locie kodować strumienie wideo ProRes. Fizycznie procesor składa się ze 134 miliardów tranzystorów, wykonanych w litografii 5 nm.

Mac Studio z M2 Ultra

Dla tych, którzy szukają stacji roboczej do obróbki filmów czy grafiki, powstał Mac Studio. Jego obudowa jest niepozorna, ale w środku drzemie moc wystarczająca do wymagających zadań… a nawet jeszcze więcej, jeśli wybierzesz wariant z procesorem Apple M2 Ultra. Komputer został wyposażony w 100 Gb gniazdo Ethernet, HDMI i oczywiście złącza Thunderbolt 4, które zapewnią odpowiednią przepustowość, by pracować z wideo w czasie rzeczywistym. Fotografujący z pewnością docenią łatwo dostępne gniazdo na karty SDXC. Z nowości warto wymienić także Bluetooth 5.3 i stanrard Wi-Fi 6E. W środku możesz mieć do 8 TB miejsca na dane i podłączysz do niego monitory 8K.

Jeśli masz mniejsze potrzeby i mniejszy budżet, wciąż możesz sięgnąć po Maca Studio z nieco słabszym układem Apple M2 Max.

Mac Pro w końcu z Apple Silicon

Nie jestem odbiorcą tego potwora, ale czekałam na jego premierę. Mac Pro w końcu „przesiadł się” na procesory Apple. Ma to zapewnić nawet trzykrotnie więcej mocy niż najszybszy Mac Pro z procesorem Intela. Zresztą, te maszyny już trochę się zestarzały.

W charakterystycznej obudowie znalazło się miejsce na karty rozszerzeń PCI, co z pewnością ucieszy osoby pracujące ze specyficznym sprzętem audio i wideo. W łatwo dostępnym miejscu znalazło się 6 portów Thunderbolt. Oczywiście maszynę można postawić na biurku albo zamontować w szafie rackowej.

Ceny Maca Studio zaczną się od 1999 dolarów (z M2 Max), Mac Pro startuje od 6999 dolarów.

Jeśli masz ochotę obejrzeć konferencję WWDC 2023 w całości, znajdziesz ją poniżej:

