TicWatch Pro 5 zaprezentowany. Ma podwójny wyświetlacz i dużą baterię

Firma Mobvoi rozpoczęła sprzedaż nowego zegarka. Model TicWatch Pro 5 ma świetne wyposażenie, w tym podwójny wyświetlacz i pojemny akumulator, który zapewnia długi czas pracy.

TicWatch Pro 5 to najnowszy zegarek firmy Mobvoi, który właśnie trafił do sprzedaży. Urządzenie oferuje unikatowe rozwiązanie tej marki, czyli podwójny wyświetlacz. Jego podstawowa "warstwa" to 1,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Drugi wyświetlacz pokazuje podstawowe informacje, zużywając przy tym bardzo mało energii.

Za dostarczanie tej ostatniej do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 628 mAh. Jak zapewnia producent, powinno to wystarczyć na 80 godzin pracy. A gdy zabraknie energii, można ją szybko uzupełnić. Ładowanie baterii od 0 do 65% trwa 30 minut. Z kolei kwadrans ładowania powinien wystarczyć na cały dzień pracy smartwatcha.

Wytrzymała obudowa i bogate wnętrze

Mobvoi TicWatch Pro 5 ma wymiary 50,1 x 48,0 x 12,2 mm i waży 44,3 g. Obudowa w kolorze Obsidian (tylko taka jest dostępna) zapewnia urządzeniu odporność na działanie wody z ciśnieniem do 5 atmosfer (odpowiada to głębokości 50 m), ma też wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Została ona wykonana z połączenia aluminium serii 7000 oraz chroniącego ekran szkła Corning Gorilla Glass.

Nowy smartwatch firmy Mobvoi jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, który jest o 30% mniejszy, dwa razy szybszy i oferuje dwa razy więcej funkcji niż Snapdragon 4100+. SoC współpracuje z 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. TicWatch Pro 5 oferuje łączność Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Wykorzystując to ostatnie, możemy zegarkiem płacić zbliżeniowo w sklepach czy punktach usługowych, używając rozwiązania Google Pay.

Na pokładzie jest również odbiornik nawigacji satelitarnej, przydatny podczas śledzenia aktywności fizycznej użytkownika. Zegarek oferuje również komplet różnego rodzaju czujników, w tym czujnik tętna, czujnik SpO2 (wysycenie krwi tlenem) czy czujnik temperatury skóry. W zestawie jest też barometr, kompas, akcelerometr i żyroskop.

TicWatch Pro 5 pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 3 i oferuje zestaw funkcji służących śledzeniu aktywności użytkownika zegarka. Smartwatch rejestruje różnego rodzaju treningi (ponad 100), śledzi też sen i, za pomocą wbudowanych czujników, "notuje" stan zdrowia noszącego go człowieka. Może również ostrzec go, jeśli na przykład wykryje nieregularny rytm serca. Dostępnych funkcji jest oczywiście o wiele więcej i łatwo je rozszerzyć za pomocą aplikacji pobranych ze sklepu Google Play.

Dostępność i cena

Zegarek TicWatch Pro 5 można kupić w oficjalnym sklepie producenta na stronie www.mobvoi.com. Urządzenie jest dostępne tylko w jednej wersji kolorystycznej za 359,99 euro, czyli około 1620 zł.

Źródło zdjęć: Mobvoi

Źródło tekstu: Mobvoi