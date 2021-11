TicWatch Pro 3 LTE – test. Mokry sen maniaka gadżetów

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE ma dwa ekrany! Wreszcie ktoś wpadł na ten genialny pomysł, dodał eSIM, ekran AMOLED i pełnego Androida (Google Wear OS). Na taki smartwatch warto było czekać – to maleńki komputer na nadgarstku.

W Polsce od jakiegoś czasu można kupić smartwatch TicWatch Pro 3 Cellular/LTE. Urządzenie ma wygląd klasycznego zegarka, jednak kryje w swym wnętrzu nowoczesne rozwiązania. Pracuje tam system operacyjny Wear OS, dzięki któremu możemy korzystać z wielu różnych aplikacji, między innymi do rejestrowania swojej aktywności fizycznej, kontaktowania się z innymi osobami, płacenia w sklepach czy słuchania muzyki.

Zegarek marki TicWatch, jak każdy smartwatch, najlepiej się czuje w towarzystwie smartfonu, ale również może pracować z dala od niego. Możliwe jest to między innymi dzięki wbudowanej karcie eSIM, która pozwala skorzystać z zasięgu sieci komórkowej do połączenia urządzenia ze światem zewnętrznym. A jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja (WH11013):

Obudowa ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, odporność na kurz i wodę (IP68), możliwość pływania w basenie, certyfikat MIL-STD-810G,

Silikonowy pasek z mocowaniem 22 mm,

Wymiary: 47 x 48 x 12,2 mm, masa: 42,3 g (bez paska),

1,4-calowy wyświetlacz Retina AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (324 ppi) + panel FSTN z podświetleniem,

Czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 4100 (4 x Cortex-A53@1,7 GHz), 12 nm, Mobvoi dual procesor system,

1 GB RAM-u LRDDR3, 8 GB pamięci masowej eMMC 4.5,

Łączność LTE (eSIM), Wi-Fi a/b/g/n 2,4/5 GHz, Bluetooth, GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou/QZSS, NFC (płatności zbliżeniowe),

Wbudowany głośnik i mikrofon, wibracje,

Czujniki: akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik światła, pulsometr, SpO2,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 595 mAh, ładowany przewodowo (5V/1A),

System Google Wear OS bazujący na Androidzie 9 (test na oprogramowaniu PMRL.210930.002),

Cena początkowa: 1799 zł.



Zawartość opakowania

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE w kolorze Shadow Black (czarnym) przyjechał do mnie w eleganckim, kartonowym pudełku sprzedażowym. W jego wnętrzu, oprócz zegarka, znalazłem przewód do ładowania (wymaga podłączenia do gniazda USB-A z prądem) oraz instrukcję Quick Guide (bez języka polskiego).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis