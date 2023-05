Samsung Galaxy Watch6 Classic, czyli wielki powrót obrotowej ramki

Samsung wkrótce zaprezentuje nowe inteligentne zegarki. Wśród nich ma się znaleźć model Galaxy Watch6 Classic, razem z którym ma wrócić lubiany przez wielu użytkowników obrotowy pierścień. Zanim to nastąpi, możemy zerknąć na prawdopodobny wygląd nadchodzącego urządzenia.

Mniej więcej za dwa miesiące ma się odbyć kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked 2023. W jego trakcie Samsung zaprezentuje nowe składane smartfony Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, ale również nowe zegarki z serii Galaxy Watch6. Te ostatnie mają być dwa, w tym model Galaxy Watch6 Classic, mający być urządzeniem premium, czyli być może zastąpi obecny model Galaxy Watch5 Pro.

Dzięki publikacji w serwisie mysmartprice.pl możemy zobaczyć, jak nowy zegarek Samsunga z fizycznym obrotowym pierścieniem będzie wyglądać, a także zerknąć na jego możliwą specyfikację. Jeśli chodzi o wygląd Galaxy Watch6 Classic na pokazanych renderach, jest on bardzo podobny do modelu Samsung Galaxy Watch4 Classic. Był to ostatni zegarek Koreańczyków z moją ulubioną funkcjonalnością, czyli sterowaniem za pomocą obrotowej ramki wokół wyświetlacza. Chodzi oczywiście o fizyczny pierścień, a nie jego dotykową i zupełnie bezużyteczną namiastkę, którą mamy na przykład w Galaxy Watch5 Pro.

Na renderach widać dwa przyciski po prawej stronie, które są cechą łączącą smartwatche Samsunga. Jest też magnetyczny pasek, który może być jedną z kilku dostępnych opcji. Jeśli chodzi o specyfikację zegarka, to z dotychczasowych doniesień wynika, że będzie on miał między innymi:

1,47-calowy wyświetlacz SuperAMOLED o rozdzielczości 470 x 470 pikseli (1,4 cala w Galaxy Watch5 Pro),

o rozdzielczości (1,4 cala w Galaxy Watch5 Pro), akumulator o pojemności 425 mAh (590 mAh w Galaxy Watch5 Pro i 361 mAh w Galaxy Watch4 Classic).

Na pokładzie urządzenia nie zabraknie oczywiście funkcji związanych ze zdrowiem i kondycją, a także różnych innych funkcji z ekosystemu Samsunga. Całością będzie zarządzać zaprezentowany niedawno One UI 5 Watch, bazujący na nowej wersji systemu Wear OS.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Yelepolis.pl, @onleaks x @mysmartprice

Źródło tekstu: mysmartprice.com