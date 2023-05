Samsung pokazał One UI 5 Watch. Ulepszenia w trzech obszarach

Samsung zaprezentował najnowszą wersję oprogramowania do inteligentnych zegarków koreańskiego producenta. One UI 5 Watch przyniesie ulepszenia w trzech głównych obszarach: śledzeniu snu, śledzeniu aktywności oraz bezpieczeństwie użytkowników.

Samsung pokazał One UI 5 Watch, czyli nowy interfejs do zegarków, który zadebiutuje na rynku razem z nadchodzącymi modelami z serii Galaxy Watch6, a także trafi na pokład smartwatchy z serii Galaxy Watch5 i Galaxy Watch4. Jak informuje koreański producent, nowe oprogramowanie ma na celu zapewnienie jeszcze bardziej spersonalizowanych i intuicyjnych doświadczeń związanych ze zdrowiem i zawiera ulepszenia, które wspierają lepszy sen, często zaniedbywany, ale niezbędny element ogólnego dobrego samopoczucia, a także różne funkcje fitness i dotyczące bezpieczeństwa.

Samsung dokłada wszelkich starań, aby dostarczać kompleksowe usługi zdrowotne i umożliwiać użytkownikom osiąganie ich celów związanych ze zdrowiem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wierzymy, że zaczyna się to od dobrego snu. Nowy One UI 5 Watch jest kontynuacją naszego nieustannego zaangażowania w pomaganie ludziom w poprawie jakości ich snu, aby mogli zaczynać każdy dzień w pełni naładowani i gotowi na cały dzień.

– powiedział Hon Pak, wiceprezes i szef zespołu Digital Health, MX Business w Samsung Electronics

Lepszy sen to lepsze zdrowie

Samsung skoncentrował swoje wysiłki na trzech kluczowych elementach lepszego snu: zrozumieniu osobistych wzorców snu, budowaniu zdrowych nawyków i stworzeniu środowiska przyjaznego dla snu. Nowy interfejs Sleep Insights w widoczny sposób wyświetla ocenę snu użytkownika, zapewniając wyraźniejszy obraz odpoczynku poprzedniej nocy, a następnie powiązane informacje, takie jak fazy snu, godziny chrapania i poziom tlenu we krwi. Funkcja Sleep Coaching, dostosowana do ośmiu różnych typów snu, staje się w pełni dostępna bezpośrednio na zegarku Galaxy Watch oraz sparowanym telefonie, co ma zapewnić użytkownikom wygodniejszy i bardziej motywujący sposób śledzenia swoich nawyków w dowolnym miejscu i czasie.

Gdy smartwatch wykryje, że użytkownik zasnął, SmartThings zajmie się podłączonymi urządzeniami, aby stworzyć bardziej sprzyjające środowisko do odpoczynku. Tryb uśpienia szybko wyciszy powiadomienia i przyciemnia ekran telefonu i zegarka użytkownika, a One UI 5 Watch wykorzysta czujnik podczerwieni zamiast zielonej diody, aby robić pomiary w sposób minimalizujący rozpraszanie uwagi.

Inteligentniejszy partner treningów

Spersonalizowana strefa tętna została dodana do różnych dostosowanych narzędzi do biegania zegarków Galaxy Watch, w tym do analizy biegu w czasie rzeczywistym i dostosowanego programu treningu interwałowego. Nowa funkcja analizuje indywidualne możliwości fizyczne i ustawia pięć optymalnych poziomów intensywności treningu (rozgrzewka, spalanie tłuszczu, cardio, ciężki trening i maksymalny wysiłek). Umożliwia to użytkownikom wyznaczanie własnych celów w oparciu o ich możliwości, od spalania tłuszczu po intensywne cardio.

Entuzjaści aktywności na świeżym powietrzu z Galaxy Watch Pro mogą spodziewać się dodatkowych korzyści, zaczynając od rozszerzonego Route Workout, który teraz obsługuje bieganie i spacery wraz z wcześniej dostępnymi opcjami tras pieszych i rowerowych. Użytkownicy Galaxy Watch Pro mogą również wyszukiwać i uzyskiwać dostęp do bazy danych plików GPX bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Samsung Health oraz otrzymywać rekomendacje dotyczące nowych tras w oparciu o dane wejściowe, takie jak lokalizacja, godzina, ocena lub popularność.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo jest koniecznością w kontekście zdrowia i dobrego samopoczucia. One UI 5 Watch oferuje ulepszone narzędzia zapewniające większy spokój ducha. Aktualizacje funkcji SOS umożliwiają bezpośrednią komunikację z numerem służb ratunkowych w celu przekazania informacji o lokalizacji użytkownika, a także umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji medycznych użytkownika po aktywacji SOS. Z kolei funkcja wykrywania upadku jest teraz domyślnie aktywowana dla użytkowników w zaawansowanym wieku, co ma pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych. A to tylko niektóre przykłady wysiłków firmy Samsung na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung