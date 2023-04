Masz zegarek Galaxy Watch5? W końcu skorzystasz z tego czujnika

Samsung w końcu pozwoli skorzystać z czujnika temperatury w zegarkach z serii Galaxy Watch5. Odpowiednia opcja została dodana do funkcji śledzenia cyklu menstruacyjnego opartej na kalendarzu.

Minęło już 8 miesięcy od premiery zegarków Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro. Jedną z nowości w tych urządzeniach jest czujnik temperatury na podczerwień, który do tej pory nie był wykorzystywany przez żadną funkcję czy aplikację. Teraz w końcu się to zmienia, choć w niezbyt szerokim zakresie.

Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji Samsung Health, ubiegłoroczne smartwatche koreańskiego producenta otrzymają funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego na podstawie temperatury skóry. Właśnie do tego przyda się wspomniany wyżej czujnik.

Kompleksowe podejście firmy Samsung do tematu zdrowia zostało poszerzone dzięki naszym innowacjom w zakresie czujników, które dostarczając więcej informacji dot. stanu zdrowia zapewniają użytkownikom większe wsparcie. Nowy czujnik temperatury na podczerwień w Galaxy Watch5 jeszcze bardziej rozszerza naszą ofertę zdrowotną, zapewniając wygodniejsze sposoby monitorowania stanu zdrowia.

– powiedział Hon Pak, wiceprezes i szef zespołu Digital Health Team, MX Business w Samsung Electronics

Gdy ludzie szukają sposobów przewidywania następnego okresu menstruacyjnego, sięgają po odczyty temperatury. Podstawowa temperatura ciała (PTC) różni się w zależności od fazy menstruacyjnej. Należy ją mierzyć natychmiast po przebudzeniu i przed jakąkolwiek aktywnością fizyczną lub interakcją z otoczeniem. Uzyskanie dokładnych odczytów BBT wymaga dokonywania pomiarów każdego ranka, co może być niewygodne. Można również o tym zwyczajnie zapomnieć. Nowa funkcja zegarków Samsunga automatyzuje ten proces, czyniąc go łatwiejszym i wygodniejszym.

Funkcja śledzenia cyklu jest obsługiwana przez Natural Cycles. Zintegrowane z technologią czujników firmy Samsung rozwiązanie umożliwia użytkownikom śledzenie zmian temperatury skóry oraz dobre oszacowanie podstawowej temperatury ciała, podczas snu, bezpośrednio z nadgarstka. Seria Galaxy Watch5 wykorzystuje technologię podczerwieni do dokładniejszych odczytów, nawet jeśli zmieniają się warunki otoczenia.

Aby aktywować nową funkcję, należy wybrać Śledzenie cyklu w aplikacji Samsung Health, dodają informacje o swoim ostatnim cyklu do kalendarza, a następnie włączając w ustawieniach opcję „Przewiduj okres na podstawie temperatury skóry”. Odczyty zebrane formie wykresu pomogą przewidzieć użytkowniczkom następną przewidywaną miesiączkę, owulację oraz dni płodne. Wszystkie zebrane dane są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Funkcja Cycle Tracking ocenia także wprowadzone do dziennika objawy, a następnie w oparciu o nie przekazuje istotne informacje i porady. Mogą to być m.in. odpowiednio dopasowane ćwiczenia, które mogą pomóc w pozbyciu się bólu przedmiesiączkowego w okolicy miednicy lub sugestia dotycząca wyboru dnia, który należy poświęcić na odpoczynek. Dodatkowo aplikacja Samsung Health sugeruje także przydatne treści, które mogą pomóc lepiej zarządzać zdrowiem podczas cyklu, na przykład ćwiczenia rozciągające lub medytację, co dodatkowo pomoże obniżyć poziom stresu i zapewnić lepszą jakość snu, która jest kluczem do lepszego samopoczucia.

Nowa funkcja trafi na zegarki Samsunga z serii Galaxy Watch5 w Korei Południowej, USA oraz 30 krajach w Europie, w tym również w Polsce. Aktualizacja już ruszyła i będzie sukcesywnie wdrażana na kolejnych rynkach.

