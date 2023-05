Apple wydaje pilne uaktualnienia zabezpieczeń do iOS 16.4.1.

Apple pierwszy raz udostępnił publicznie pilne uaktualnienia zabezpieczeń dla swoich najnowszych systemów operacyjnych dla iPhone'ów, iPadów i Maców.

Pilne uaktualnienia zabezpieczeń to nowy typ wersji oprogramowania dla iPhone’a, iPada i Maca. Zapewniają ważne poprawy zabezpieczeń między uaktualnieniami całego oprogramowania — na przykład w przeglądarce Safari, mechanizmie WebKit lub innych krytycznych bibliotekach systemowych. Mogą być również używane do szybszego usuwania problemów z bezpieczeństwem, takich jak problemy, które mogłyby zostać użyte lub które zgłoszono jako używane już do ataków.