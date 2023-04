iPhone dogada się z Windows 11. Nowa funkcja dostępna dla wszystkich

Microsoft ogłosił, że funkcja Łącze z telefonem (Phone Link) dla systemu iOS jest już dostępna dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11, którzy równocześnie korzystają również z iPhone'ów.

Wiemy, że możliwość łatwego łączenia się ze znajomymi i rodziną w ważnych momentach ma kluczowe znaczenie, dlatego przyjęliśmy konserwatywne podejście do wprowadzania tej aktualizacji. Aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość, poprosiliśmy niejawnych testerów systemu Windows o zaangażowanie i przekazanie opinii w fazie wersji zapoznawczej. Słyszeliśmy pozytywne opinie, takie jak "to jest dokładnie to, na co liczyłem na moim komputerze z systemem Windows" i cieszymy się, że możemy rozpocząć stopniowe wdrażanie dla naszych odbiorców systemu Windows 11 z włączonymi wszystkimi użytkownikami do połowy maja.

– napisał Microsoft na blogu

Funkcję "Łącze do telefonu" była wcześniej dostępna tylko dla użytkowników smartfonów i tabletów z systemem Android. Teraz Microsoft rozszerzył jej działanie o urządzenia mobilne z systemem iOS. Rozwiązanie to daje użytkownikom komputerów z systemem Windows 11 dostęp do wszystkiego, co znajduje się w telefonie, bezpośrednio z komputera. Dzięki aplikacji Phone Link dla systemu iOS, użytkownicy systemu Windows 11 nigdy nie przegapią ważnego połączenia ani wiadomości SMS, pracując na większym sprzęcie.

Funkcja Microsoftu umożliwia podstawową obsługę połączeń w systemie iOS, daje też dostęp do wiadomości i kontaktów. Użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia na swoich komputerach i będą mogli wybrać akcję do wykonania. Dzięki integracji z iCloud mogą uzyskać również dostęp do zdjęć z iPhone'a na komputerze z systemem Windows 11 za pośrednictwem aplikacji Zdjęcia.

Dostępność

Funkcja Phone Link firmy Microsoft dla systemu iOS zaczyna być wdrażana globalnie. Do jej działania potrzebny jest iPhone z systemem iOS 14 lub nowszym, komputer z systemem Windows 11, połączenia Bluetooth i najnowsza wersja aplikacji Łącze do telefonu. Nowa funkcja nie jest dostępna na iPadzie (iPadOS) i komputerach z macOS.

Zgodność urządzeń może się różnić. Mogą obowiązywać ograniczenia regionalne.

– napisał Microsoft

Użytkownicy powinni również pamiętać, że funkcja przesyłania wiadomości jest ograniczona przez iOS, ponieważ udostępnianie obrazów/wideo i wiadomości grupowe nie jest obsługiwane. Wiadomości są oparte na sesji i wymagają podłączenia telefonu do komputera.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft