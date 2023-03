iOS 17 nadchodzi. Znamy datę premiery

iOS 16 króluje już na smartfonach firmy Apple, czas więc już pomyśleć o jego następcy, nad którym trwają intensywne prace. Ich pierwsze wyniki mamy oficjalnie zobaczyć podczas zbliżającej się konferencji dla deweloperów, czyli WWDC 2023 (WorldWide Developer Conference).

Tegoroczna konferencja WWDC 2023 odbędzie się w dniach od 5 do 9 czerwca 2023 roku. W dniu otwarcia, czyli 5 czerwca, odbędzie się specjalne wydarzenie w Apple Park, podczas którego mają zostać zaprezentowane najnowsze wersje oprogramowania dla urządzeń giganta z Cupertino. Jedną z "gwiazd" będzie niewątpliwie iOS 17 oraz jego odpowiednik dla tabletów iPadOS 17.

WWDC to jeden z naszych ulubionych okresów w roku w Apple, ponieważ jest to okazja do nawiązania kontaktu z utalentowanymi programistami z całego świata, którzy sprawiają, że ta społeczność jest tak niezwykła. WWDC23 będzie naszym największym i najbardziej ekscytującym wydarzeniem i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wielu z was online i osobiście na tym wyjątkowym wydarzeniu.