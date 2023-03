iPhone 15 upowszechni eSIM? Możesz nie mieć wyboru

Powoli zbliżamy się do premiery iPhone'ów z serii 15. Urządzenia te mogą trafić do Europy w wersji tylko z eSIM, być może również do Polski.

W 2018 roku firma Apple wprowadziła na rynek iPhone'a XS. oraz XS Max. Jedną z nowości było w nich eSIM, czyli karta SIM w postaci specjalnego chipu umieszczonego bezpośrednio na płycie głównej smartfonu. W rozwiązanie to wyposażone są również najnowsze iPhone'y z serii 14. O ile jednak na większości rynków eSIM ma do towarzystwa slot na fizyczną kartę nanoSIM, o tyle w Stanach Zjednoczonych te smartfony są dostępne w wersji wyposażonej wyłącznie w eSIM. Do Polski też kiedyś trafił smartfon bez slotu na fizyczną kartę SIM, a była to Motorola RAZR 2019.

Plotki na temat tegorocznych iPhone'ów sugerują, że firma Apple rozszerzy zasięg wersji "tylko eSIM" na kolejne kraje. Może się tak stać na przykład we Francji. Niektóre źródła podają, że iPhone'y 15 bez nanoSIM mogą też trafić do wielu innych krajów, w tym Austrii, Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Nie jest wykluczone, że również do Polski trafią nowe iPhone'y, które zmuszą użytkowników do korzystania z eSIM. W naszym kraju technologię eSIM wprowadzili już wszyscy operatorzy z Wielkiej Czwórki. Lista krajów nie została jednak jeszcze potwierdzona.

Firma Apple twierdzi, że eSIM jest bezpieczniejszy niż fizyczna karta SIM, ponieważ nie można go fizycznie usunąć, gdy urządzenie zostanie skradzione. Gigant dodaje również, że użytkownik może dodać i zarządzać maksymalnie ośmioma eSIM w urządzeniu, eliminując ryzyko wymiany kart SIM i zapewniając im bezpieczeństwo podczas podróży.

Biorąc pod uwagę popularność iPhone'ów, przejście na opcję z samym eSIM w kolejnych krajach upowszechniłoby to rozwiązanie. A za rogiem już czeka iSIM, czyli technologia, w której "karta" SIM jest częścią układu SoC.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: gizmochina.com