Karty SIM i eSIM mogą zniknąć. Idzie coś lepszego

Snapdragon 8 Gen 2 jest pierwszym układem SoC obsługującym iSIM. To efekt współpracy firm Qualcomm oraz Thales. Nowy typ kart SIM ma sporo zalet w stosunku do stosowanego obecnie eSIM.

W naszych telefonach wciąż królują przede wszystkim tradycyjne, fizyczne karty SIM, które musimy włożyć do urządzenia, by móc z nich korzystać. Niektóre smartfony (przede wszystkim te z najwyższej półki cenowej) obsługują standard eSIM, czyli kartę SIM zapisaną w pamięci specjalnego, przeznaczonego do tego chipu na płycie głównej. Firmy Qualcomm i Thales poszły o krok dalej i opracowały rozwiązanie iSIM.

Zobacz: Po co eSIM, skoro można mieć iSIM. Pokazano telefon z nową technologią

Zobacz: Ile osób korzysta z pomarańczowego eSIM? Rzecznik Orange odpowiada

eSIM to swego rodzaju obejście problemu konieczności posiadania fizycznej karty SIM. Przydaje się to na przykład w czasie podróży, gdy można łatwo przełączać się między operatorami komórkowymi. Rozwinięciem tej technologii jest iSIM, który może działać bezpośrednio na platformie Snapdragon 8 Gen 2, będąc częścią głównego procesora urządzenia. eSIM wymaga oddzielnego chipu na płycie głównej.

iSIM zajmuje mniej miejsca wewnątrz smartfonu w porównaniu do SIM oraz eSIM. Obie firmy zapewniają również, że dzięki nowemu formatowi SIM przełączanie się pomiędzy operatorami jest jeszcze płynniejsze i szybsze niż w przypadku eSIM. To również mniejsze koszty dla producentów smartfonów i możliwość tworzenia jeszcze mniejszych i bardziej kompaktowych sprzętów. iSIM to oczywiście rozwiązanie nie tylko dla smartfonów, ale także wszystkich innych urządzeń, które korzystają z łączności komórkowej. Są wśród nich na przykład inteligentne zegarki.

Oprócz coraz popularniejszej karty eSIM, Thales 5G iSIM daje producentom urządzeń i operatorom komórkowym jeszcze większą swobodę w oferowaniu swoim klientom bezproblemowej łączności bezprzewodowej oraz bardziej ekscytujących i dostępnych projektów produktów.

– powiedział Guillaume Lafaix, wiceprezes ds. produktów wbudowanych w Thales Mobile and Connectivity Solutions

Qualcomm przewiduje, że globalne dostawy kart iSIM osiągną 300 milionów do 2027 roku. Będzie to 19% wszystkich dostarczonych kart eSIM.

Zobacz: Nothing Phone (2): Carl Lei potwierdza kluczową cechę smartfonu

Zobacz: Samsung Galaxy S23 Ultra jest świetny, ale raczej go nie kupię (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Stock Photo / Shutterstock

Źródło tekstu: Qualcomm, Android Authority