Po co eSIM, skoro można mieć iSIM. Pokazano telefon z nową technologią

Technologia eSIM wciąż jeszcze nie weszła do powszechnego użycia, a Qualcomm proponuje już nowe rozwiązanie o nazwie integrated SIM (iSIM).

Firmy Qualcomm, Vodafone i Thales połączyły siły i zademonstrowały w Europie pierwszy działający smartfon z rozwiązaniem iSIM, opartym na specyfikacji GSMA ieUICC. Zaprezentowana technologia umożliwia integrację funkcji karty SIM z głównym procesorem urządzenia, co umożliwia większą integrację systemu i przekłada się na wyższą wydajność oraz zwiększoną pojemność pamięci. Dla przypomnienia, eSIM wymaga osobnego chipu i miejsca dla niego na płycie głównej urządzenia.

Zobacz: Otvarta wprowadza eSIM, już w najtańszym abonamencie za 9,99 zł

Zobacz: Oppo A55s 5G – niedrogi smartfon z eSIM i wodoszczelną obudową

Technologia iSIM stanowi znaczącą ewolucję w stosunku do eSIM i ma zapewnić korzyści zarówno konsumentom, jak i operatorom telekomunikacyjnym. Toruje to też drogę do integracji usług mobilnych z urządzeniami innymi niż telefony komórkowe czy smartfony. iSIM jest zintegrowany z procesorem aplikacji urządzenia, co przynosi wiele korzyści, w tym:

upraszcza konstrukcję i zwiększa wydajność urządzenia, zwalniając przestrzeń zajmowaną wcześniej przez układ eSIM lub tradycyjny slot na karty nanoSIM,

konsoliduje funkcje karty SIM w głównym chipsecie urządzenia z innymi krytycznymi elementami, takimi jak GPU, CPU czy modem,

umożliwia zdalne udostępnianie kart SIM przez operatora z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury eSIM,

otwiera możliwość połączenia usług mobilnych z wieloma urządzeniami, które wcześniej nie mogły mieć wbudowanych funkcji SIM.

Demonstracja nowego rozwiązania odbyła się w Europie, jako jednym z najważniejszych rynków dla smartfonów. Wykorzystano przy tym w pełni sprawne urządzenie koncepcyjne, oparte na Samsungu Galaxy Z Flip3 5G z układem Qualcomm Snapdragon 888. Na potrzeby pokazu chipset zawierał jednostkę Qualcomm Secure Processing Unit z systemem operacyjnym Thales iSIM.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra – wiemy o nim niemal wszystko

Zobacz: Za dużo pieniędzy? Oto złoty iPhone z kodem QR za 140 tysięcy złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm