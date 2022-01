Samsung Galaxy S22 Ultra – wiemy o nim niemal wszystko

Samsung w przyszłym miesiącu ma zaprezentować nowe smartfony z serii Galaxy S22 Ultra. Najbardziej innowacyjny pod względem wyglądu i wyposażenia ma być topowy Galaxy S22 Ultra. Wiemy, jak będzie wyglądał oraz jaką będzie miał specyfikację.

Ilość informacji o smartfonach z serii Samsung Galaxy S22, którymi już od dłuższego czasu jesteśmy bombardowani, jest ogromna. Z tego gąszczu wyłania się obraz trzech urządzeń, o których wiemy już całkiem sporo. Właśnie do zestawu dostaliśmy nowe wieści na temat topowego modelu Galaxy S22 Ultra. Najnowsze doniesienia potwierdzają dotychczasowe plotki oraz dorzucają kilka nowych informacji. Są też rendery, które pokazują wygląd smartfonu w czterech wersjach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ z wyglądu będą bardzo podobne do swoich poprzedników z serii Galaxy S21. To, co ma się zmienić, to zmiana matowego panelu tylnego na błyszczący. Największe zmiany zajdą w Galaxy S22 Ultra, który przyniesie rozwiązania znane z serii Galaxy Note. Chodzi o bardziej kanciasty kształt oraz rysik S Pen chowany wewnątrz obudowy telefonu. Jedną z zalet ma być również wygląd modułu fotograficznego bez jednej dużej "wyspy". W zamian za to dostaniemy wystające pojedyncze obiektywy. Wygląda to zdecydowanie lepiej.

Galaxy S22 Ultra – specyfikacja

Samsung Galaxy S22 Ultra ma z tyłu cztery aparaty. Główna jednostka ma mieć rozdzielczość 108 Mpix oraz obiektyw Super Clear Lens. Towarzyszyć mu będzie 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dwa aparaty o rozdzielczości 10 Mpix z teleobiektywami o powiększeniu optycznym 3X oraz 10X. Smartfon ma nagrywać wideo przy użyciu 12-bitowej technologii HDR oraz obsługiwać automatyczną liczbę klatek na sekundę.

Z przodu znajdziemy 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz i chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. Ekran będzie miał otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 40 Mpix.

Wewnątrz obudowy o wymiarach 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (przy masie 228 g) znajdzie się chipset Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1, w zależności od rynku. Wspierać ma go co najmniej 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Urządzenie ma mieć głośniki stereo z Dolby Atmos, dostrojone przez AKG. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowy (45 W) i bezprzewodowym (15 W). Nie zabraknie tu również funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Samsung Galaxy S22 Ultra, podobnie jak pozostałe modele z serii, będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Dostępność i cena

Premiera smartfonów z serii Galaxy S22 ma się odbyć 8 lutego 2022 roku i jeszcze w tym samym miesiącu urządzenia te mają trafić na rynek. Na oficjalne ceny musimy poczekać, ale według jednego z typerów (KFC Simp / Twitter) mają one startować od:

899 dolarów (3590 zł) dla Galaxy S22,

(3590 zł) dla Galaxy S22, 1099 dolarów (4388 zł) dla Galaxy S22+,

(4388 zł) dla Galaxy S22+, 1299 dolarów (5187 zł) dla Galaxy S22 Ultra.

Polskie ceny będą raczej na pewno, uwzględniając między innymi obowiązujące u nas podatki. Dla przypomnienia podajemy poniżej premierowe ceny smartfonów z serii Galaxy S21 w naszym kraju:

Samsung Galaxy S21: 3899 zł za 8/128 GB, 4099 zł za 8/256 GB,

za 8/128 GB, za 8/256 GB, Samsung Galaxy S21+: 4799 zł za 8/128 GB, 4999 zł za 8/256 GB,

za 8/128 GB, za 8/256 GB, Samsung Galaxy S21 Ultra: 5749 zł za 12/128 GB, 5999 zł za 12/256 GB i 6549 zł za 16/512 GB.

