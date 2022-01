Samsung Exynos 2200 zaprezentowany. Ile wyciąga w benchmarkach?

Po miesiącach zapowiedzi Samsung zaprezentował swój najnowszy i najpotężniejszy układ mobilny do smartfonów – Exynos 2200. Znamy już też pierwsze wyniki benchmarków Galaxy S22 Ultra z tą jednostką.

Exynos 2200 to chipset wykonany w procesie 4 nm EUV (litografia skrajnego ultrafioletu) i bazuje na architekturze ARMv9, w czym przypomina konkurencyjne układy Snapdragon 8 Gen 1 i Dimensity 9000. Ośmiordzeniowa jednostka składa się z głównego, bardzo szybkiego rdzenia Cortex-X2, trzech szybkich rdzeni Cortex-A710 oraz czterech oszczędnych Cortex-A510.

To, co szczególnie wyróżnia Exynosa 2200 od układów konkurencji, to zastosowanie GPU Xclipse 920 bazującej na architekturze AMD RDNA2. Ten „hybrydowy procesor graficzny” ma wnieść do świata smartfonów możliwości graficzne, jakich dotąd nie było w urządzeniach mobilnych – na przykład śledzenie promieni RT (ray tracing), które symuluje fizyczne zachowanie światła w rzeczywistym świecie, czy cieniowanie o zmiennej szybkości VRS (variable rate shading). Rozwiązanie to optymalizuje pracę GPU poprzez stosowanie niższych częstotliwości cieniowania w obszarach, które nie mają wpływu na jakość wizualną całości, co w efekcie zapewnia stabilną liczbę klatek na sekundę. Samsung obiecuje w urządzeniach mobilnych z Exynosem 2200 grafikę o konsolowej jakości.

Exynos 2200 przystosowany jest do pracy z pamięcią RAM w standardzie LPDDR5 oraz pamięcią masową UFS 3.1. Samsung zastosował też ulepszoną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) wykorzystujące 16-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe.

Nowy chipset Samsunga pozwoli na zastosowanie w smartfonach ekranów 4K/WQUXGA z odświeżaniem do 120 Hz lub QHD+ z odświeżaniem do 144 Hz oraz ze wsparciem HDR10+.

Exynos 2200 ma wbudowany modem 5G, działający w paśmie sub-6GHz, gdzie maksymalna prędkość pobierania sięga 5,1 Gbps, a wysyłania 2,55 Gbps. Nie zabrakło obsługi pasma milimetrowego, które ma pozwolić na transfery odpowiednio 7,35 Gbps i 3,67 Gbps. W razie braku zasięgu 5G będzie można także skorzystać z LTE kat. 24 8CA o prędkości pobierania 3 Gbps i podczas wysyłania z LTE kat. 22 4CA o prędkości 422 Mbps. Wykorzystanie technologii E-UTRAN – Dual Connectivity (EN-DC) łączy sygnały z sieci LTE i 5G NR, dzięki czemu modem może zwiększyć prędkość nawet do 10 Gb/s.

Lokalizację zapewniają tylko cztery systemy pozycjonowania – GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo. Dla porównania Snapdragon 68 Gen 1 ma jeszcze odbiorniki systemów NavIC i QZSS.

Smartfony z układem Exynos 2200 będą mogły obsłużyć aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix lub połączenie 64 Mpix + 32 Mpix, pozwoli na rejestrowanie oraz edytowanie wideo 8K w 30 kl./s z kodowaniem 10-bit HEVC (H.265) oraz dekodowanie wideo 8K przy 60- kl./s.

Exynos 2200 jest już w masowej produkcji, a rynkowy debiut chipsetu zbiegnie się z premierą smartfonów z serii Galaxy S22, które też w wybranych regionach dostępne będą z jednostką Qualcomma.

Galaxy S22 Ultra z Exynosem 2200 przetestowany – jakie wyniki?

Do sieci trafiły już pierwsze wyniki benchmarków Galaxy S22 Ultra z Exynosem 2200. Serwis MySmartPrice podaje, że flagowiec Samsunga wyciska 965 874 punktów w AnTuTu 9, czyli wyraźnie mniej niż konkurencyjne chipsety Qualcomma i MediaTeka.

Z kolei w teście Geekbench 5 Galaxy S22 Ultra osiągnął rezultat 1108 w teście jednego rdzenia oraz 3516 w przebiegu wielordzeniowym. Inny test, GFXbench Aztec, zakończył się wynikiem 109 FPS.

