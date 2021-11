Galaxy S22+ ze Snapdragonem 898 przetestowany w Geekbench. Bardzo słaby wynik!

Luty 2022 r to prawdopodobna data premiery flagowej serii smartfonów amsung Galaxy S22. Jeden z nich, Galaxy S22+ ze Snapdragonem 898 trafił na testy Geekbench. Co ujawniają wyniki?

Nowa linia Samsunga będzie się składać z trzech modeli Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w wersjach ze Snapdragonem 898 oraz układem Exynos 2200. Obydwie jednostki jeszcze nie miały swojej premiery, ale wiadomo, że ich architektura i struktura klastrów będą bardzo podobne. W każdej z wersji należy oczekiwać zauważalnego skoku wydajności, czego jednak rezultaty w benchmarku jeszcze nie potwierdzają.

Samsung Galaxy S22+ ze Snapdragonem 898, który trafił do testów Geekbench 5, to model o oznaczeniu SM-S906U. Jest to wersja przeznaczona na rynek amerykański. W teście jednego rdzenia telefon w wersji z 8 GB pamięci RAM i z Androidem 12 osiągnął 1163 punktów w jednym rdzeniu i 2728 w wielu rdzeniach. To dość przeciętny wynik, po którym nie widać istotnego skoku wydajności w porównaniu do telefonów obecnych na rynku. Nie ma jednak mowy o pomyłce w modelu: wynik Geekbench 5 ujawnia także taktowanie procesora (3 GHz dla rdzenia Cortex-X2, 2,5 GHz dla A710 i 1,79 GHz dla A510), co wyraźnie wskazuje na Snapdragona 898.

Co ciekawe, kilka dni temu w testach Geekbench zadebiutował także oczekiwany równolegle Galaxy Tab S8+ również ze Snapdragonem 898. W tym przypadku wyniki były wyraźnie lepsze (1211 i 3193), jednak wciąż niezbyt imponujące.

Czy należy się niepokoić? Absolutnie nie – Snapdragon 898 nie miał jeszcze swojej premiery, więc smartfony pracują na wersjach inżynierskich. Co więcej, aplikacje testujące mogą nie być w pełni gotowe na obsługę nowej architektury ARMv9, co zresztą sugeruje zrzut ekranu z Geekbench sugerujący wykorzystanie ARMv8. Do tego Samsung mógł jeszcze nie dopracować w odpowiedni sposób oprogramowania w smartfonie. Z wnioskami należy więc zaczekać przynajmniej do premiery nowego układu Qualcomma, co ma nastąpić 30 listopada.

Otwierający artykuł render Galaxy S22+ pochodzi z serwisu LetGoDigital i nie odzwierciedla faktycznego wyglądu urządzenia.

