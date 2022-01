Samsung Galaxy S22 – cała seria na wideo

Samsung nie zaprezentował jeszcze tegorocznej serii Galaxy S22, ale już od dawna wiemy, jak te urządzenia będą wyglądać. Także specyfikacja smartfonów nie jest już zupełną tajemnicą.

Seria Galaxy S22 – wygląd

W przyszłym miesiącu spodziewamy się zobaczyć oficjalną prezentację smartfonów z serii Samsung Galaxy S22. Urządzenia mają być trzy: Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Dwa pierwsze z wyglądu będą bardzo podobne do modeli Galaxy S21 i Galaxy S21+, a główną różnicą będzie błyszczący tylny panel (zamiast matowego). Z przodu z kolei ponownie zobaczymy płaski wyświetlacz z otworem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Samsung Galaxy S22 Ultra będzie z kolei połączeniem Galaxy S21 Ultra (układ tylnych aparatów) z kształtem smartfonów z serii Galaxy Note (brak zaokrągleń na rogach, rysik S Pen w obudowie). S22 Ultra nie będzie miał jednak wystającej "wyspy" fotograficznej, to pozytywnie wpływa na wygląd tego urządzenia. Widać to między innymi na filmie umieszczonym na YouTube (który szybko został usunięty, ale jego kopię opublikowano na innym koncie).

Zobacz: Samsung Galaxy S22+ i S22 Ultra: oto oficjalne zdjęcie producenta

Zobacz: Samsung Galaxy S21 FE 5G zaprezentowany. Warto zamówić go już dzisiaj

Galaxy S22 Ultra – specyfikacja

Nieco więcej na temat nadchodzących flagowców Samsunga dowiadujemy się z opublikowanego na Twitterze arkusza ze specyfikacją modelu Galaxy S22 Ultra oraz, częściowo, Galaxy S22. Oba urządzenia mają wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, który w topowym modelu ma przekątną 6,8 cala oraz rozdzielczość 1440 x 3080 pikseli. W podstawowym modelu ekran ma 6,1 cala oraz rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli. W górnej części ekranu jest otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego, który w S22 Ultra ma rozdzielczość 40 Mpix (f/2.2).

Na karcie specyfikacji widoczne są również dane techniczne tylnych aparatów w Galaxy S22 Ultra. Główna jednostka ma rozdzielczość 108 Mpix, obiektyw z przysłoną f/1.8, szkło Super Clear Lens oraz optyczną stabilizację obrazu. W zestawie będzie też aparat ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) oraz dwa 10-megapikselowe teleobiektywy z powiększeniem optycznym 3X (f/2.4) i 10X (f/4.9) oraz optyczną stabilizacją obrazu. Wszystkie aparaty mają autofocus (ten z przodu również).

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Exynos 2200 (na wybrane rynki trafi model ze Snapdragonem 8 Gen 1), wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u i 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej. Tak, dobrze widzicie – będzie można kupić topowego Samsunga w wysokiej cenie z ilością pamięci operacyjnej, która się już zdarza w sprzęcie za około 1000 zł! Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh oraz jest zamknięta w odpornej na działanie wody i pyłów obudowie w kolorach Phantom Black, Phantom White, Green lub Burgundy.

Zobacz: Honor Magic V ujawnia swoją cenę

Zobacz: Pojawiają się projekty Asusa Zenfone 9 i Asusa ROG Phone 6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unbox Therapy / YouTube, Zaryab Khan / Twitter

Źródło tekstu: 9to5google, Zaryab Khan / Twitter