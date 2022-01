Honor Magic V ujawnia swoją cenę

Składane smartfony mają kosztować i tyle. To jest myśl, którą próbują przekazać nam producenci sprzętu. Nadchodzący Honor Magic V będzie kosztował prawie 10 tysięcy złotych.

Na rynku składanych telefonów pojawiają się kolejni gracze, jednak cena spada dość powoli. W poniedziałek zobaczymy debiut modelu Honor Magic V. Tuż przed samą premierą poznaliśmy natomiast ceny nadchodzącego smartfonu. Będą dostępne dwie wersje różniące się pamięcią. Pierwsza będzie miała 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, druga natomiast 12 GB i 512 GB pamięci wbudowanej.

Ile będzie kosztować nowy telefon? Czego się spodziewać?

Pierwszy wariant będzie kosztował 13999 juanów (około 8840 złotych), a drugi 14999 juanów (około 9470 złotych). To co prawda mniej niż Samsung Galaxy Z Fold3 i Huawei Mate X2, ale dużo więcej niż Oppo Find N i Xiaomi Mix Fold. Sercem urządzenia będzie flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Możemy się również spodziewać aparatu głównego 50 Mpix i szybkiego ładowania w technologii 66 W. Nie wiemy jeszcze, czy Honor wprowadzi swój składany smartfon do sprzedaży poza Chinami. Miło jednak widzieć, że Honor już pozbył się dawnych problemów, jakie miał tuż po zmianie właściciela.

Źródło zdjęć: honor

Źródło tekstu: playfuldroid, wł