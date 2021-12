Honor Magic V na oficjalnym wideo

Firma Honor zaprezentuje wkrótce swój pierwszy składany smartfon, model Magic V. Urządzenie będzie podobne do rodziny Foldów Samsunga oraz pokazanego niedawno LG Find N, ale będzie od nich większe.

Honor to kolejna marka smartfonów, która chce mieć w swoim portfolio składane urządzenie ze zginanym wyświetlaczem. Już 10 stycznia 2022 roku może zostać zaprezentowany Honor Magic V, który przypomina takie urządzenia, jak Samsung Galaxy Z Fold3 czy Oppo Find N. Z dotychczas dostępnych informacji wynika, że produkt firmy Honor będzie większy. Jego wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz ma mieć przekątną 8 cali, natomiast ekran zewnętrzny 6,5 cala.

Honor właśnie udostępnił krótkie wideo, na którym widać nowy smartfon. Między innymi możemy rozpoznać otwór w zewnętrznym ekranie na obiektyw aparatu fotograficznego. Takiego otworu nie widać na powierzchni większego wyświetlacza, więc albo nie będzie tam dodatkowego aparatu do selfie, albo zostanie on schowany pod powierzchnią panelu, jak w najnowszym Foldzie Samsunga.

Informacje na temat Honora Magic V są jeszcze skromne. Oczekuje się, że będzie on napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jak przystało na urządzenie flagowe, powinien on mieć również co najmniej 8 GB pamięci RAM, choć możliwe, że będzie jej więcej. By się tego dowiedzieć, musimy jeszcze trochę poczekać.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor, GSMArena