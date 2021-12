Xiaomi patentuje telefon z klapką. To nowy konkurent Flipa

Firma Xiaomi opatentowała składany smartfon w stylu Samsunga Galaxy Z Flip lub Motoroli RAZR. Urządzenie ma zginany ekran, podwójny aparat na zewnątrz i dodatkowy, mały wyświetlacz na okładce.

Xiaomi ma już w swoim portfolio składany smartfon, model Mi Mix Fold. Urządzenie ma konstrukcję podobną do samsungowych Foldów i jest dostępne oficjalnie tylko w Chinach. Teraz firma opatentowała urządzenie, które może być przyszłym konkurentem dla takich konstrukcji, jak Samsung Galaxy Z Flip3, Motorola RAZR 5G czy pokazany ostatnio Huawei P50 Pocket.

Nowy patent został wypatrzony w bazie chińskiego urzędu do spraw patentów CNIPA (Chinese National Intellectual Property Association). Na szkicach zawartych w dokumentacji widzimy składany smartfon z wewnętrznym, zginanym ekranem, w którym wycięto otwór na aparat fotograficzny do zdjęć selfie. Do tego celu można również wykorzystać znajdujący się na zewnętrz podwójny aparat oraz znajdujący się obok niewielki, dodatkowy wyświetlacz. Po prawej stronie urządzenia znajdują się przyciski głośności i zasilania, a na dole widać wylot głośnika, port USB-C oraz szufladę na karty SIM.

Na nowy, składany smartfon Xiaomi, podobny do tego z opisanego wyżej patentu, musimy jeszcze poczekać. A dziś, 28 grudnia 2021 roku, powinniśmy poznać nowe smartfony z serii Xiaomi 12.

