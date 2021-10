Samsung Galaxy Z Flip3 5G: rozkładany smartfon jeszcze bliżej ideału

Trafił do mnie na testy lawendowy telefon jak puderniczka – Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Bardzo kobiecy, fikuśny, ładne cacko… Galaxy Z Flip3 to telefon zupełnie nie w moim typie, ale z drugiej strony to kawałek bardzo przemyślanej technologii. A to się przecież ceni. Smartfony z elastycznymi ekranami to zresztą przyszłość, choć dopiero raczkująca. Za co więc można polubić Z Flip3 5G, a za co nie?

Dobrze pamiętam jeszcze czasy, gdy telefony z klapką w obudowach o kształcie zbliżonym do kwadratu nazywane były „puderniczkami”, a jako ich nabywcy wskazywane były najczęściej kobiety. Wtedy były to modele z klawiaturą i raczej małymi ekranami. Dziś ta forma powraca, między innymi właśnie w Samsungu Galaxy Z Flip3 5G. Podobne obudowy dzieli jednak przepaść technologiczna – tym razem otrzymujemy zamiast klawiatury spory, elastyczny ekran AMOLED, a wewnątrz potężny układ o wydajności przewyższającej niejednego laptopa. Po testach modelu Galaxy Z Flip3 5G utwierdzam się też w przekonaniu, że rozkładane telefony tego typu to przyszłość telefonii, na pewno jeden z jej najważniejszych trendów. Przyszłość, czyli nie dziś. Czego więc zabrakło dziś i co dziś zasługuje na brawa?

Galaxy Z Flip3 5G w kolorze lawendowym to niejedyna wersja smartfonu – w Polsce powstały też warianty: beżowy, czarny i zielony. Dwa ostatnie nie wyglądają już tak kobieco, więc w męskich rękach nie będą zgrzytem. Spójrzmy zatem, jak Galaxy Z Flip3 5G sprawdza się jako smartfon.

Samsung wycenił ten model na 4799 zł za wersję 8/128 GB. Nie jest to mała kwota, ale jak na smartfon rozkładany – bardzo zachęcająca. Na naszym rynku jest to jednocześnie jeden z najtańszych telefonów tego typu. Pokusa do kupna jest więc spora.

Co w zestawie?

Duże, czarne pudełko z Galaxy Z Flip3 5G może trochę rozczarowywać – wewnątrz znalazł się tylko smartfon, kabel USB C, kluczyk do karty SIM i standardowe „książeczki”. Dziwić może brak ładowarki – to zazwyczaj uważane jest za wadę i stanowi często przedmiot zbędnych dyskusji w internecie. Nie ma jednak o czym mówić – niestety, do współpracy z tym modelem wystarczy zwykła ładowarka od dowolnego innego telefonu, zgodna z QC 2.0 i o mocy 15 W. Wystarczy więc ładowarka od starszego Galaxy.

Źródło zdjęć: własne