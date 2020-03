Test Samsung Galaxy Z Flip - to miłość od pierwszego wejrzenia

Byłem sceptyczny w stosunku do telefonów z wyginanym ekranem do czasu, gdy sam zacząłem z nich korzystać. Najdłużej był u mnie Galaxy Fold, ale to w Samsungu Galaxy Z Flip widzę przyszłość tego typu urządzeń. Jest mały i wielki zarazem, pieruńsko szybki, a rozkładana obudowa to nie tylko modny kaprys, ale i szereg dodatkowych funkcji, w tym fotograficznych.

Nie spotkałem osoby, która nie zareagowałaby pozytywnie na Flipa, a największą podatność na jego urok miała płeć piękna. Nie jest to nic nowego - panie zawsze lubiły tzw. muszelki (z ang. clamshell) czy jak ktoś woli "klapki". Teraz one wracają i... ma to sens. Spokojnie jednak, to nie będzie pean, poszukamy też wad.

Zestaw sprzedażowy

Niestety nie otrzymałem zestawu sprzedażowego wraz z testową sztuką telefonu, ale spodziewać możecie się słuchawek na USB-C, ładowarki 15W i - wreszcie - etui. Samsung długo zwlekał z tym przydatnym akcesorium, teraz dostajemy je zarówno w przypadku Z Flipa, jak i nowych modeli z serii S20. U bohatera niniejszego tekstu mowa jest przy tym o dwuczęściowej nakładce na obie części telefonu, która jest bezpieczna dla mechanizmu rozkładania obudowy.

Specyfikacja totalnie bez kompleksów

O ile Motorola RAZR uczy nas kompromisów, o tyle specyfikacji Galaxy Z Flip trudno jest odmówić kompletności. Zawsze coś tam można było dodatkowo dołożyć, pamiętajmy jednak, że do czynienia mamy z zupełnie nowymi zasadami designu i upakowanie aż tak potężnych podzespołów budzi respekt. Wyliczmy je najpierw, a do wydajności jeszcze wrócimy.

Dane techniczne:

6,7-calowy ekran Flex Adaptive AMOLED z warstwą ultra-cienkiego szkła i polimerową ochroną; 2636 x 1080 px , proporcje 21,5:9,

z warstwą ultra-cienkiego szkła i polimerową ochroną; , proporcje 21,5:9, dodatkowy zewnętrzny ekran 1,1 cala Super AMOLED ; 112 x 300 px, dotykowy,

; 112 x 300 px, dotykowy, wymiary po złożeniu: 87,4 x 73,7 x 18,33 mm , rozłożony: 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm; masa 183 g ,

, rozłożony: 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm; masa , obudowa pokryta szkłem Gorilla Glass 6 , Gorilla Glass 3 na obiektywie aparatów, aluminiowe ramki,

, Gorilla Glass 3 na obiektywie aparatów, aluminiowe ramki, procesor Qualcomm Snapdragon 855+ , 8 rdzeni (1x 2,95 GHz Kryo 485, 3x 2,41 GHz Kryo 485 oraz 4x 1,78 GHz Kryo 485), grafika Adreno 640,

, 8 rdzeni (1x 2,95 GHz Kryo 485, 3x 2,41 GHz Kryo 485 oraz 4x 1,78 GHz Kryo 485), grafika Adreno 640, 256 GB pamięci UFS 3.0 + 8 GB RAM , brak czytnika kart pamięci

, brak czytnika kart pamięci pojedyncze gniazdo nanoSIM + eSIM ,

, akumulator o łącznej pojemności 3300 mAh (rozłożony w obu częściach), ładowanie 15 W , bezprzewodowe ładowanie 15 W, bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń 9 W,

(rozłożony w obu częściach), , bezprzewodowe ładowanie 15 W, bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń 9 W, główny aparat 12 Mpix z pikselami 1,4 mikrometra (1/2.55"), przysłoną F/1.8 i ogniskową 27 mm, dodatkowy aparat ultraszerokokątny (12 mm) z sensorem 12 Mpix, przysłoną F/2.2 i ogniskową 12 mm (piksele 1,12 mikrometra), przedni aparat zintegrowany z ekranem 10 Mpix , F/2.4, 1,22 mikrometra z autofokusem,

(1/2.55"), przysłoną F/1.8 i ogniskową 27 mm, dodatkowy aparat (12 mm) z sensorem 12 Mpix, przysłoną F/2.2 i ogniskową 12 mm (piksele 1,12 mikrometra), , F/2.4, 1,22 mikrometra z autofokusem, wideo: tylne aparaty 2160p@30/60 fps , 1080p@30/60/240 fps, 720p@960fps, przedni aparat 2016p@30 fps .

, 1080p@30/60/240 fps, 720p@960fps, przedni aparat . głośnik mono , brak gniazda JACK,

, brak gniazda JACK, LTE-A Cat16 (5CA) do 1000/150 Mb/s, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB 3.1 Type-C, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS,

do 1000/150 Mb/s, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB 3.1 Type-C, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, czytnik linii papilarnych z boku obudowy w przycisku zasilania + proste rozpoznawanie twarzy (bez skanu 3D),

w przycisku zasilania + proste rozpoznawanie twarzy (bez skanu 3D), cena w chwili premiery - 6600 zł

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: wł