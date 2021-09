Czy Galaxy Z Flip3 złamie się po wygięciu? Sprawdził to JerryRigEverything

Otwierany telefon Galaxy Z Flip3 5G to taka delikatna, kobieca puderniczka, złamie się po lekkim wygięciu – jeżeli tak myślicie, to jesteście w błędzie. Rozkładany smartfon Samsunga trafił w ręce Zacka z kanału JerryRigEverything i poradził sobie całkiem nieźle, przyjemniej w tym aspekcie.

Rozkładane smartfony z elastycznymi ekranami, jak Galaxy Z Flip3 5G, wciąż są pomysłem na etapie rozwoju, a każdy nowy model wiąże się też z podejmowanymi przez producentów próbami wzmocnienia konstrukcji. W przypadku najnowszego, niewielkiego klapkowca Samsunga niepokój potencjalnych nabywców może budzić zewnętrzna warstwa głównego ekranu, a także przede wszystkim to, czy telefon nie złamie się w pół, gdy zawias zostanie poddany naciskowi do tyłu. Zbadał to Zack z kanału JerryRigEverything i chociaż Galaxy Z Flip3 5G faktycznie ma elementy konstrukcji, na które trzeba bardzo uważać, to jednak w sumie całość się dzielnie broni.

Tortury Zacka to tradycyjnie próby zarysowania poszczególnych elementów telefonu za pomocą ostrzy o różnym stopniu twardości, a także przypalania i łamania poprzez wyginanie.

I tak zewnętrzny, dodatkowy wyświetlacz umieszczony obok aparatów, osłonięty szkłem Gorilla Glass Victus, zaczyna pokrywać się rysami pod wpływem ostrza o twardości 6 w skali twardości Mohsa. Przy 7 rysą są już wyraźnie głębsze. Jest to stosunkowo przyzwoity, choć nie rewelacyjny wynik. Na co dzień jednak nie powinniśmy mieć obaw, że telefon zarysuje się np. w kieszeni z kluczami.

Dużo gorzej sytuacja wygląda z głównym wyświetlaczem. Jest to elastyczny Dynamic AMOLED 2X pokryty z zewnątrz folią zabezpieczającą z tworzywa PET. Warstwy tej raczej nie należy zdejmować, choć z czasem może zajść potrzeba jej wymiany – testy Zacka wykazały, że lekkie wgłębienia pojawiają się już przy twardości 2 Mohsa, a ostrze o twardości 3 pozostawi głębokie ślady. Na tej warstwie pozostają wgłębiania nawet po zarysowaniu paznokciem. Jest to więc najsłabszy element konstrukcji.

Zack zbadał też podatność aluminiowych ramek na zarysowania. Samsung chwali się, że jest to Armor Aluminium o większej odporności, jednak przejazd ostrza po krawędziach ujawnił, że niestety pod tym względem Galaxy Z Flip3 5G nie wykazuje się szczególną wytrzymałością – ale też nie różni się na minus od tradycyjnych smartfonów z metalowymi ramkami.

W testach JerryRigEverything można zobaczyć też, jak szybko ekrany wykażą uszkodzenia pod wpływem przypalania zapalniczką (folia na głównym ekranie stopiła się po około 30 sekundach), ale najciekawszym, bo odnoszącym się do faktycznego zagrożenia, jest test łamania zawiasu po otwarciu telefonu. Okazało się, że Galaxy Z Flip3 5G wytrzymuje silne wygięcie do tyłu, a zawias zachowuje swoje właściwości nawet po mocnym zapiaszczeniu. Po kilku próbach złamania pojawiły się co prawda zniekształcenia obudowy, ale telefon pozostał sprawny. Oznacza to, że nawet po rozłożeniu ekranu Galaxy Z Flip3 5G może być używany tak jak każdy inny smartfon, bez strachu, że złamie się przy byle okazji.

