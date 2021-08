Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3, a także nowe zegarki i słuchawki Samsunga wchodzą do sprzedaży

Samsung rozpoczął w Polsce regularną sprzedaż swoich najnowszych produktów. Kupić można składane smartfony Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3, nowe zegarki Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic, a także nowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds2.

Otwórz swój świat z Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G

Debiutujące na rynku Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G to pierwsze "składaki" Samsunga skierowane do szerokiego grona użytkowników i jak dotychczas najbardziej zaawansowane smartfony Galaxy wyposażone w rozkładany ekran. Dzięki udoskonalonej konstrukcji i wyjątkowemu designowi oferują zupełnie nowe doświadczenia z użytkowania, pozwalając otworzyć się użytkownikom na więcej możliwości.

Dzięki smuklejszej i lżejszej konstrukcji, Galaxy Z Fold3 zapewnia jeszcze większą gotowość na wyzwania związane z mobilną pracą i rozrywką. Dostępny po rozłożeniu 7,6” wyświetlacz Infinity Flex pozwala pracować na trzech aplikacjach równocześnie i wygodnie nimi zarządzać. Dodatkowo Galaxy Z Fold3 5G jako pierwszy w kategorii Samsung fold zyskał kompatybilność z technologią znaną z serii Note, czyli rysikiem S Pen.

Galaxy Z Flip3 5G mierzy zaledwie 4,2”. Dzięki kompaktowej konstrukcji zmieści się bez trudu w kieszeni, czy niewielkiej torebce, a rozłożony w jednej chwili zmieni się w pełnowymiarowy smartfon 6.7’’. Dzięki zwiększonej powierzchni zewnętrznego ekranu, z podstawowych funkcji, takich jak odczytywanie wiadomości i powiadomień można teraz korzystać bez potrzeby rozkładania smartfonu.

Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G zyskały na wytrzymałości: jako pierwsze foldy oferują zgodność ze standardem IPX8, a w ich konstrukcji wykorzystano szkło Corning Gorilla Glass Victus, które chroni przed zadrapaniami i upadkami. Dzięki udoskonalonej funkcji trybu Flex oraz ekranowi Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz, praca i rozrywka na nowych foldach nabiera zupełnie nowego wymiaru.

Galaxy Z Fold3 5G dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, zielonym i srebrnym. Galaxy Z Flip3 5G dostępny jest w kolorze beżowym, czarnym, zielonym i lawendowym.

A jak wyglądają ceny smartfonów? Samsung Galaxy Z Fold3 to wydatek rzędu 8299 zł za wersję 12/256 GB oraz 8799 zł za wariant 12/512 GB. Za Samsunga Galaxy Z Flip3 zapłacimy z kolei 4799 zł lub 4999 zł – w zależności od tego, czy wybierzemy wersję 8/128 GB, czy 8/256 GB.

Zadbaj o siebie z Galaxy Watch4

Na półki sklepowe trafiają także smartwatche Galaxy Watch4 i Watch4 Classic. Galaxy Watch4 to pierwszy smartwatch z oprogramowaniem Wear OS Powered by Samsung – nowym, autorskim systemem stworzonym wspólnie z firmą Google. Dzięki swoim przełomowym funkcjom zdrowotnym, wysokiej wydajności oraz intuicyjnemu interfejsowi One UI Watch, nowe zegarki oferują zupełnie nowe wrażenia z użytkowania.

Smartwatche z serii Galaxy Watch4 zostały zaprojektowane tak, aby dyskretnie wspomagać użytkownika w codziennym dbaniu o swój dobrostan i pomagać w monitorowaniu kluczowych dla zdrowia aspektów, takich jak ciśnienie krwi, rytm serca a nawet pomiar składu ciała. Nowy system operacyjny zapewnia dostęp do wielu popularnych aplikacji Google, w tym Google Pay.

Galaxy Watch4 będzie dostępny w wersji 40 mm oraz 44 mm. (1169 zł i 1299 zł za wersje Bluetooth) Watch4 Classic natomiast będzie można nabyć w wersji 42 i 45 mm (1679 zł i 1799 zł za wersje Bluetooth). Oba modele są dostępne w wersji obsługującej LTE (ceny o około 200 zł wyższe). Galaxy Watch4 Classic zaprojektowano w kolorach srebrnym i czarnym. Galaxy Watch4 będzie dostępny w kolorach czarnym, srebrnym, odcieniu różowego złota (wersja 40 mm) oraz zielonym (wersja 44 mm).

Usłysz więcej z Galaxy Buds2

Wraz z foldami i smartwachami z linii Galaxy, na rynku debiutują też inteligentne słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds2. To najnowsze bezprzewodowe słuchawki Samsunga z dwudrożnymi, dynamicznymi głośnikami, odtwarzającymi potężne głębokie basy i czyste wysokie tony. Galaxy Buds2 oferują niesamowitą jakość dźwięku, wyposażone są w funkcję ANC, która blokuje niechciane dźwięki. Ich obły, lekko wypukły design minimalizuje zakłócenia powodowane wiatrem, co dodatkowo zwiększa komfort słuchania i prowadzenia rozmów. To jednocześnie najlżejsze słuchawki z linii Galaxy, które zapewnią komfort noszenia nawet najbardziej aktywnym użytkownikom. Bateria zapewnia do 5 godzin odtwarzania i kolejne 15 godzin dzięki w pełni naładowanemu etui.

Słuchawki Galaxy Buds2 dostępne są w kolorze czarnym, oliwkowym, lawendowym i białym.

Sukces przedsprzedaży

Debiutujące na rynku urządzenia Galaxy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w przedsprzedaży, szczególnie najnowsze foldy. Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G pobiły wyniki sprzedażowe poprzednich modeli z serii Galaxy Z aż 11-krotnie. Liczba sprzedanych urządzeń przekroczyła też wynik przedsprzedażowy serii Galaxy Note 20, zeszłorocznych przedstawicieli promowanej od lat linii smartfonów z rysikiem.

Smartwatche z serii Galaxy Watch4 wyprzedały się w pierwszym tygodniu specjalnej oferty przedsprzedażowej. Biorąc pod uwagę pierwsze dwa tygodnie od startu przedsprzedaży, wyniki sprzedażowe nowych zegarków przewyższyły sześciokrotnie rezultaty poprzednika – modelu Galaxy Watch3. Powodzeniem w promocji presale cieszyły się także słuchawki Galaxy Buds2, które z kolei osiągnęły ponad dwukrotnie lepszy wynik sprzedażowy niż poprzedni produkt true wireless.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung