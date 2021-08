Samsung Galaxy Watch4 i Buds2 – premiera smartwatcha i słuchawek z ANC

Samsung Galaxy Watch4 i Buds2 to nowe gadżety, zaprezentowane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Smartwatch i słuchawki już niedługo trafią do sklepów.

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked zobaczyliśmy nie tylko nowe składane smartfony. Samsung wykorzystał tę okazję także do prezentacji swoich nowych akcesoriów ubieralnych – konkretnie smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch4 i słuchawek Samsung Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy Watch4 – nowy smartwatch z Wear OS

Samsung Galaxy Watch4 to dla koreańskiego producenta smartwatch przełomowy. Urządzenie pracuje bowiem pod kontrolą systemu Wear OS w miejsce stosowanego dotychczas autorskiego Tizena. Zmiana ta ma oznaczać lepszą integrację ze smartfonami z Androidem, ale jednocześnie koniec kompatybilności z urządzeniami pozbawionymi usług Google – zarówno spod szyldu Apple, jak i Huawei.

Oprócz tego Samusng Galaxy Watch4 przynosi jeszcze kilka zmian. Dostaniemy nowy, wydajniejszy procesor Exynos W920, 16 GB pamięci wewnętrznej oraz zupełnie nową funkcję – analizę impedancji bioelektryzcnej (BIA). Dzięki tej ostatniej zegarek może dokonać m.in. pomiaru tkanki tłuszczowej, zawartości wody w organizmie i BMI.

Nowy smartwatch dostępny będzie w dwóch wersjach: Galaxy Watch4 i Watch4 Classic. Pierwszy to model o bardziej sportowej stylistyce, pozbawiony obracanego pierścienia do nawigacji. Będzie on dostępny w wersjach 44 i 40 mm w cenach odpowiednio 1299 i 1169 zł. Galaxy Watch4 Classic pozycjonowany ma być nieco wyżej. Ma on być wyposażony w popularny obracany pierścień i wyróżniać się bardziej eleganckim designem. Urządzenie będzie oferowane w dwóch rozmiarach: 46 i 42 mm. Większy model to wydatek 1799 zł, natomiast za mniejszy zapłacimy 1649 zł. Obydwa będą dostępne w wersji z łącznością LTE, do której trzeba dopłacić 200 zł.

Samsung Galaxy Buds 2 – nowa generacja słuchawek z ANC

Samsung Galaxy Buds 2 to kolejne słuchawki TWS, które mają rywalizować o uwagę klientów na tym coraz bardziej zatłoczonym rynku. Nowy model to przede wszystkim dużo większy komfort, za sprawą mniejszej, lepiej dopasowanej do ucha konstrukcji, a także usprawnione funkcje redukcji szumów oraz przepuszczania dźwięków otoczenia.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 trafią do sprzedaży w cenie 650 zł.

