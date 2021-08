Vivo przecenia smartfony Vivo V21 5G oraz Y72 5G. Tylko na miesiąc!

Z okazji powrotu do szkoły firma Vivo przygotowała promocję swoich najnowszych modeli. Do 26 września Vivo V21 5G, smartfon z zaawansowanym aparatem selfie, kosztuje w wybranych kanałach sprzedaży 1799 zł. Z kolei Y72 5G można kupić za 1299 zł, czyli cenę… która już obowiązuje od kilku tygodni.

Wprowadzony na rynek w lipcu tego roku Vivo V21 5G to smartfon dla osób, które stawiają aparat do selfie na pierwszym miejscu. Jest wyposażony w 44-megapikselowy przedni aparat, wspierany przez system optycznej stabilizacji obrazu. Dodatkowo oferuje elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS), tryb AI Night Portrait, autofokus i podwójną lampę z przodu Dual Selfie Spotlight, co umożliwia robienie wyraźnych zdjęć selfie oraz nagrywanie przednim aparatem wysokiej jakości filmów, w tym wideo w 4K.

Promocyjną cenę ma także średniej klasy model Y72 5G, który na polskim rynku zadebiutował w maju. Smartfon zapewnia łączność 5G, niezłą wydajność oraz ciekawe funkcje fotograficzne. Jest wyposażony w 64-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy aparat szerokokątny i aparat makro. Ponadto oferuje długo działającą baterię 5000 mAh, którą można szybko naładować z mocą 18 W.

Przecenione? Trochę tak, troche nie...

Od 25 sierpnia do 26 września model Vivo V21 5G jest dostępny w cenie 1799 zł (zamiast 1999 zł). Z kolei Y72 5G można kupić za 1299 zł (zamiast 1499 zł). Cena 1299 zł nie jest tak do końca nowością – już wcześniej w wielu sklepach Y72 5G dostępny był za taką kwotę, ale teraz będzie ona dostępna w nowych ofertach.

Obie promocje obowiązują w wybranych autoryzowanych kanałach sprzedaży. Smartfony Vivo są objęte dwuletnią gwarancją, w ramach której klienci mają zapewnioną błyskawiczną i bezpłatną obsługę serwisową door-to-door realizowaną w całej Polsce.

V21 5G w kampanii na TikToku

Od 27 sierpnia rusza także kampania promująca Vivo V21 5G. Jej głównym elementem jest współpraca z influencerami pod hasłem Pokaż siebie #faceyourVivo. Ze względu na główny wyróżnik modelu V21 5G, czyli aparat selfie, do współpracy zaproszono między innymi influencerów znanych z TikToka: Sandrę Maliszewską, Kamila Szpejenkowskiego i Zuzannę Borucką, którzy będą swoim widzom przybliżać funkcje modelu V21 5G. Dodatkowo kampanię wesprą działania reklamowe digital, OOH i w punktach sprzedaży.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Vivo