Vivo X70 Pro – tak będzie wyglądał nowy fotograficzny telefon z optyką ZEISS

Seria fotograficznych smartfonów Vivo wkrótce rozrośnie się o nowy model Vivo X70 Pro. Wiemy już, jak wygląda, chociaż część specyfikacji pozostaje jeszcze zagadką. Wszystko wyjaśni się być może już we wrześniu.

Doniesienia o Vivo X70 Pro krążą w sieci już od kilku tygodni, a najnowsze przecieki, w tym wysokiej jakości rendery opublikowane przez @OnLeaks, pozwalają wyrobić sobie zdanie, co nas czeka podczas zbliżającej się premiery. A do niej ma dojść w Indiach we wrześniu.

Z renderów i przecieków wynika, że Vivo X70 Pro będzie miał zakrzywiony na krawędziach ekran AMOLED o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości Full HD+ (2376 x 1080) i odświeżaniu 120 Hz. W górnej części, w centralnym punkcie znalazło się okrągłe wycięcie na aparat selfie.

Z tyłu obudowy o wymiarach 160,4 x 75,5 x 7,7 mm uwagę zwraca wyraźnie wystający (do grubości 10 mm), zbliżony kształtem do prostokąta moduł aparatów z logotypem ZEISS, gdzie widać cztery obiektywy oraz poprzecznie ułożone potrójne podświetlenie LED. Dwa obiektywy mają duże rozmiary, jednak z przecieków wynika, że połączone będą z matrycami o rozdzielczości zaledwie 48 Mpix i 16 Mpix. Dwa mniejsze to z kolei sensory 8 Mpix i 2 Mpix. Najwyraźniej Vivo po raz kolejny, tak jak w X60 Pro, postawiło nie na wysokie rozdzielczości, ale na specjalne rozwiązania polepszające jakość zdjęć i filmów. Na pewno także i w Vivo X70 Pro producent zastosuje stabilizację za pomocą miniaturowego gimbala. Otrzymamy także obiektywy: szerokokątny, tele oraz peryskopowy. Przedni aparat ma mieć z kolei 32 Mpix.

Sercem Vivo X70 Pro będzie układ MediaTek Dimensity 1200, zapewniający łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Spodziewane wersje pamięci (potwierdzone m.in. w Geekbench), to 8 GB i 12 GB. Bateria będzie miała pojemność 4500 mAh i na pewno nie zabraknie szybkiego ładowania – co najmniej 33 W jak w X60 Pro, albo szybszego.

Wszystkim będzie zarządzał Android 11 z Funtouch OS 11. Według ostatnich deklaracji Vivo, telefony z serii X będą miały długi okres aktualizacji, więc Vivo X70 Pro może się doczekać nawet Androida 14.

Źródło zdjęć: OnLeaks, 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles, Phone Arena