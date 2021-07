Vivo V21 5G w Polsce. Ma być może najlepszy aparat do selfie

W Europie, a także w Polsce, debiutuje Vivo V21 5G – telefon stworzony dla entuzjastów fotografii selfie. Urządzenie wyróżnia się przednim aparatem 44 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i dodatkowymi funkcjami usprawniającymi robienie zdjęć i nagrywanie wideo.

Perfect Shot Selfie – taki hasłem opisuje swój nowy telefon producent. Przedni aparat w Vivo V21 5G został stworzony z myślą o tych użytkownikach, dla których zdjęcia selfie mają szczególne znaczenie – na przykład twórcach publikujących w mediach społecznościowych. Aparat sprawdzi się też w pracy podczas telekonferencji.

44 Mpix dla selfiemaniaków

Vivo V21 5G wyposażony został w 44-megapikselowy przedni aparat z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), która w połączeniu ze stabilizacją elektroniczną (EIS), trybem AI Night Portrait, autofokusem i inteligentnym systemem podwójnego przedniego doświetlenia Dual Selfie Spotlight ma umożliwić robienie wyraźnych zdjęć selfie oraz nagrywanie wysokiej jakości filmów.

Jak zachwala Vivo, przednia kamera w modelu V21 5G rejestruje zdjęcia nocne, ujęcia akcji oraz filmy 4K i została zaprojektowana tak, aby zapewnić ładne kadry nawet w warunkach słabego oświetlenia. Funkcja AI Night Portrait wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji, który ma redukować szumy w ciemnym otoczeniu, zapewniać lepszą ostrość i wyrazistość twarzy fotografowanej osoby. Lampa doświetlająca Dual Selfie Spotlight łączy światło ekranu oraz wbudowane przednie lampy LED, wkomponowane w górną krawędź wyświetlacza.

Aparat 64 Mpix z tyłu

Główny aparat w V21 5G ma rozdzielczość 64 Mpix (f/1,8, PDAF, OIS), towarzyszą mu: szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2,2, 120˚) oraz aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2,4). W aplikacji aparatu znajdziemy dodatki, takie jak opcja Dual-View, która pozwala nagrywać filmy z obu stron smartfonu, zaawansowana sztuczna inteligencja do poprawy rysów twarzy oraz funkcja podwójnej ekspozycji.

Vivo V21 5G został zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 7,29 mm i wadze około 175 g. Obudowa o charakterystycznej dla Vivo konstrukcji Dual Tone Step Desig pokryta jest z tyłu szkłem antyodblaskowym w kolorach inspirowanych naturą o nazwach Sunset Dazzle i Dusk Blue.

Smartfon wyposażony jest w ekran E3 AMOLED FullView Display o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2404), częstotliwości odświeżania do 90 Hz i jasności 500-1000 nitów. Sercem Vivo V21 5G jest układ MediaTek Dimensity 800U, wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD.

Smartfon oferuje łączność 5G, Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1. W europejskiej wersji nie zabrakło także NFC. Energię dostarcza akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Całością dyryguje system Android 11 z interfejsem Funtouch 11.1.

Cena i dostępność w Polsce

V21 5G będzie dostępny w Polsce od 14 lipca 2021 r. w sugerowanej cenie detalicznej 1999 zł. Na start sprzedaży Vivo przygotowało promocję, podczas której klienci kupujący smartfon mogą otrzymać etui i słuchawki bezprzewodowe Vivo Wireless Sport Lite w cenie urządzenia. Promocja obowiązuje we wszystkich kanałach sprzedaży do końca lipca lub do wyczerpania zapasów.

Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, dzięki której klienci mogą liczyć na bezpłatną obsługę serwisową door-to-door realizowaną w całej Polsce. Ponadto Vivo oferuje dla wszystkich swoich modeli, w tym V21 5G, bezpłatną naprawę ekranu przez 3 miesiące od daty zakupu. Oferta obejmuje smartfony kupione u oficjalnych partnerów Vivo między 1 czerwca a 31 sierpnia 2021 r.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Xyrcon) – Telepolis.pl

Źródło tekstu: Vivo