Vivo X60 Pro 5G, czyli fotograficzny telefon z gimbalem

29 maja 2021 roku na polskim rynku zadebiutował Vivo X60 Pro 5G. To nowa odsłona smartfonu z aparatem fotograficznym wyposażonym w stabilizację gimbalem oraz optykę legendarnej marki Zeiss. Urządzenie to trafiło w moje ręce, więc mogłem mu się przyjrzeć nieco bliżej.

Smartfony mają coraz lepsze aparaty fotograficzne, wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne. Gwarantuje to niesamowitą jakość zdjęć i filmów. Przy tych ostatnich szczególnie ważną rolę spełnia skuteczna stabilizacja obrazu, dzięki czemu nagrania wykonane z ręki są pozbawione niepotrzebnych drgań. Do dyspozycji mamy stabilizację optyczną lub elektroniczną, a gdy potrzebujemy jeszcze lepszej stabilizacji, sięgamy po urządzenie zwane gimbalem.

A gdyby tak zamknąć w jednej obudowie smartfonu aparat fotograficzny oraz gimbal? Na taki pomysł wpadła firma Vivo, a przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest smartfon Vivo X60 Pro 5G.

Urządzenie to przy okazji również bardzo dobrze wygląda i ma flagową specyfikację. A jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (V2046):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Schott Xensation Up z przodu i Corning Gorilla Glass 6 z tyłu,

Wymiary: 158,58 x 74,24 x 7,69 mm, masa: 177 g,

6,5-calowy wyświetlacz AMOLED E3 (Samsung) o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2376 pikseli, 398 ppi), 120 Hz, HDR10/10+, czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu (optyczny),

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 870 (Kryo 585, 1 x A77 @3,2 GHz + 3 x A77 @2,4 GHz + 4 x A55 @1,8 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Adreno 650,

12 GB RAM-u LPDDR4X, 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 (226 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM.

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 48 Mpix (Sony IMX598, 1/2", 0,8 µm), obiektyw 25,2 mm z przysłoną f/1.48, PDAF, Gimbal+OIS, podwójna lampa LED, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS; drugi aparat 13 Mpix (Samsung S5K3L6, 1/3”, 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 120° z przysłoną f/2,2, AF, Super Macro 2,5 mm; trzeci aparat 13 Mpix (Samsung S5K3L6, 1/3”, 1,12 µm), teleobiektyw 50 mm z przysłoną f/2.46, zoom optyczny 2x, AF,

Przedni aparat 32 Mpix (1/2,8”, 0,8 µm), obiektyw z przysłoną f/2.45, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4200 mAh, szybkie ładowanie 33 W,

Android 11 z interfejsem Funtouch OS 11.1 (test na oprogramowaniu PD2059F_EX_A_3.13.9),

Cena: 3699 zł.

Zestaw testowy

Do testów otrzymałem smartfon Vivo X60 Pro 5G w kolorze Midnight Black. W płaskim, kartonowym pudełku w kolorze czarnym znalazły się też wszystkie niezbędne akcesoria: ładowarka sieciowa Vivo FlashCharge 2.0 o mocy maksymalnej 33 W (11 V / 3 A), przewód USB A-C, słuchawki dokanałowe z mikrofonem, przejściówka z USB-C na Jack 3,5 mm (słuchawki mają ten drugi rodzaj wtyczki) oraz metalowy kluczyk do wysuwania tacki na karty nanoSIM. W zestawie nie zabrakło również bezbarwnego etui na plecki telefonu oraz krótkiej instrukcji obsługi, również w języku polskim.

