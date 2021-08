Vivo X70 Pro Plus z dużą wyspą aparatów, prawie jak w Xiaomi Mi 11 Ultra

Kolejny dzień przynosi nową porcję przecieków o fotograficznej serii telefonów Vivo X70. Pojawiły się pierwsze informacje na temat topowego modelu Vivo X70 Pro Plus, a także jego rendery. Uwagę zwraca spory, nieco zagadkowy moduł aparatu.

Wczoraj pisaliśmy o Vivo X70 Pro, czyli środkowym modelu z fotograficznej serii smartfonów Vivo. Teraz poznaliśmy wygląd i pewne szczegóły topowego Vivo X70 Pro Plus. Premiera tych nowości ma odbyć się w ciągu kilku tygodni, najpóźniej w październiku.

Do renderów Vivo X70 Pro Plus dotarli @OnLeaks i @Pricebaba, znani z wiarygodnych przecieków. W konstrukcji telefonu zwraca uwagę potężny moduł aparatu. Składa się on z dwóch części. Na głównej, wyraźnie wystającej wyspie widać trzy duże obiektywy o podobnej wielkości. Rozdzielczość połączonych z nimi matryc nie jest znana. W drugim rzędzie pod logotypem ZEISS można dostrzec podwójny czujnik wspomagający pracę aparatu, podłużne doświetlanie LED oraz jeszcze jeden, niewielki obiektyw. Obudowa telefonu ma grubość 9 mm, ale wystająca wyspa dodaje do niej jeszcze 2,3 mm.

Ciekawym elementem jest też drugi element przylegający do głównej sekcji fotograficznej – znacznie bardziej płaski, ale wszystko wraz z aparatami rozciąga się na prawie całą szerokość obudowy. Bardzo przypomina to rozwiązanie znane z Xiaomi Mi 11 Ultra, gdzie w tym miejscu ulokowany jest dodatkowy wyświetlacz. Na renderach Vivo X70 Pro Plus w tym miejscu nie widać jednak nic, wygląda to, jak całkiem płaskie miejsce. Trudno w tej chwili ocenić, jaką ma mieć funkcję, być może to tylko element „ozdobny””.

W sieci pojawiły się też dane na temat specyfikacji Vivo X70 Pro Plus potwierdzone przez konsolę Google Play. Telefon będzie napędzany przez Snapdragona 888, czyli lepszy układ niż Dimensity 1200 z modelu bez „Plusa” w nazwie. Dziwi jednak, że producent nie wybrał najnowszego Snapdragona 888+, czyli podrasowanej i szybszej wersji układu Qualcomma.

Do tego Vivo X70 Pro Plus otrzyma co najmniej 8 GB pamięci RAM, ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i przekątnej 6,7 cala, a także ładowanie baterii o mocy 66 W (20V/3.3A). Wszystkim będzie dyrygował Android 11. Pozostałe dane techniczne nie są jeszcze znane.

