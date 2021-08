Huawei patentuje smartfonowy aparat ze zmienną przysłoną

Firma Huawei opatentowała nową konstrukcję aparatu fotograficznego dla smartfonów, w którym można mechanicznie zmieniać przysłonę aparatu za pomocą ruchomych elementów, jak w dużych aparatach.

Zmienna przysłona w aparacie fotograficznym zamontowanym w smartfonie to nie jest nowy temat. Tego typu rozwiązanie stosował w swoich flagowcach między innymi Samsung (Galaxy S9 i Galaxy S10) gdzie w głównym aparacie mieliśmy do wyboru dwie wartości przysłony - f/1.5 i f/2.4. Przy pierwszej obiektyw wpuszczał więcej światła, natomiast przy drugiej więcej elementów fotografowanej sceny wychodziło ostro na zdjęciu. To, jaka przysłona była używana, zależało głównie od warunków oświetleniowych, przy jakich robiliśmy zdjęcie. Tryb Pro pozwalał na ręczne ustawianie tego parametru.

Firma Huawei najwyraźniej również chce mieć aparat w smartfonie ze zmienną przysłoną. Świadczy o tym wniosek patentowy, który chiński producent złożył na początku tego roku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jak poinformował serwis LetsGoDigital, dokumentacja została wydana 19 sierpnia 2021 roku i zawiera szczegółowy opis takiego rozwiązania.

Huawei chce zastosować co najmniej 6 ostrzy przysłony, które mogą się przesuwać po sobie, tworząc w ten sposób odpowiedniej wielkości otwór, przez które światło wpada na matrycę fotograficzną. Firma chce, by działało to podobnie, jak w dużych aparatach. Tam jednak za ustawienie ostrzy przysłony odpowiada silnik ultradźwiękowy lub krokowy. Na takie coś w smartfonie nie ma miejsca, dlatego Huawei zamierza użyć miniaturowego sterownika, napędzanego przez cewkę i magnes. Alternatywnie można tu również użyć silnika piezoelektrycznego. Samsung stosował rozwiązanie z ośmioma ostrzami przysłony, które oferowało tylko dwa ustawienia z powodu bardzo małych rozmiarów aparatu. Teraz aparaty są większe, więc zmienność przysłony mogłaby się odbywać bardziej płynnie.

Dokumentacja nie precyzuje, w jakim aparacie Huawei chciałby zastosować zmienną przysłonę - w głównym, czy raczej w ultraszerokokątnym lub teleobiektywie. Nie wiadomo też czy i kiedy powstanie smartfon wykorzystujący opatentowaną technologię.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital