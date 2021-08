Huawei Mate 50 mógłby mieć wyświetlacz Arc i podekranowy aparat do selfie

Huawei patentuje smartfon z bardzo zakrzywionym wyświetlaczem Arc z dotykowymi bokami oraz aparatem do selfie ukrytym pod jego powierzchnią. Tak mógłby wyglądać flagowy Mate 50.

Jeszcze w 2019 roku firma Huawei złożyła wniosek patentowy w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), a ten został opublikowany w lipcu 2021 roku. Dotyczy on smartfonu z łukowym wyświetlaczem obejmującym również boki urządzenia. Na uwagę zasługuje to, ze boki ekranu są interaktywne. Tam mogą się znaleźć na przykład wirtualne przyciski do sterowania głośnością, ale również dowolne inne.

Według dokumentacji patentowej, boki smartfonu rozróżniają siłę nacisku. Dzięki temu lekkie dotknięcie może aktywować inne funkcje niż mocniejszy nacisk. Wyświetlacz obejmuje niemal całą powierzchnię z przodu oraz po bokach urządzenia, a ramki są bardzo cienkie. W ekranie nie ma też żadnych wcięć czy wycięć, bowiem obiektyw przedniego aparatu fotograficznego jest schowany pod jego powierzchnią.

Na podstawie szkiców z patentu Technizo Concept, współpracujący z serwisem LetsGoDigital, przygotował wizualizację smartfonu stworzonego na podstawie patentu firmy Huawei. Tak mógłby wyglądać na przykład Mate 50, chociaż tył urządzenia został stworzony na podstawie serii Huawei P50.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital