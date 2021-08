Czy Honor Magic3 to Huawei Mate 50? Honor zaprzecza...

Wczoraj firma Honor zaprezentowała serię trzech smartfonów z linii Magic3. Urządzenia wyróżniają się świetną specyfikacją, a także dużym podobieństwem do flagowych modeli Huawei. Czy Honor Magic3 to Huawei Mate 50? - takie pytanie zaczęło pojawiać się po premierze, ale prezes Honora zaprzecza.

Smartfony z Huawei Mate 50 zaistniały dotąd tylko w przeciekach, a według ostatnich doniesień nie zostaną zaprezentowane w tym roku. Znane są jednak domniemane rendery tego telefonu z charakterystycznymi, okrągłymi wyspami aparatów, pojawiają się też spekulacje dotyczące specyfikacji. Widać też duże podobieństwo telefonu Huawei Mate 40 RS Porsche Design do topowego Honora Magic3 Pro Plus – zwłaszcza w kształcie modułu aparatu.

Jednocześnie nie słabną głosy, że Honor to wciąż Huawei, a sprzedaż marki w 2020 roku to tylko wybieg, by chiński gigant mógł dalej działać na rynku. Ten ostatni zarzut podnieśli niedawno amerykańscy kongresmeni z Partii Republikańskiej, którzy domagają się dodania Honora do czarnej listy USA.

To wszystko sprawiło, że po premierze serii Honor Magic3 pojawiły się pytania o podobieństwo nowych telefonów do istniejących i spodziewanych smartfonów Huawei. Kwestia ta padła także podczas wywiadu, jakiego po premierze udzielił Zhao Ming, prezes firmy Honor.

Zhao Ming zaprzeczył tym pogłoskom, nie negując przy tym, że pewne podobieństwa wciąż mogą istnieć. Nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia z tymi samymi seriami telefonów, tylko inaczej wykończonymi.

Od 17 listopada jesteśmy dwiema niezależnymi firmami. Obie firmy dokonały biznesowej ekspansji, prowadziły badania i rozwój oraz inne powiązane prace zgodnie z własnymi strategiami rozwoju biznesu

– powiedział Zhao Ming.

Zhao Ming, prezes firmy Honor, foto: myDrivers

Prezes Honora przyznał, że obie firmy utrzymują dobre relacje biznesowe, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że prace nad takimi flagowcami to bardzo długi proces, a on sam nie wie w tej chwili, na jakim etapie jest rozwój Huawei’a Mate 50 i czy w ogóle ten model wyjdzie w tym roku.

Powinniśmy oddać hołd zespołowi R&D Honora w Pekinie za stworzenie serii Magic3. Prace nad nią trwały przez 8 miesięcy, począwszy od grudnia zeszłego roku

– wyjaśnia Zhao Ming.

Według prezesa firmy Honor telefony Magic3 to efekt starannego szlifowania projektu przez te miesiące. Smartfony przechodziły stopniową ewolucję, a ich projekty były zmieniane około dziesięciu razy, więc nawet jeżeli firmy miały ze sobą powiązania, to są to zupełnie nowe produkty.

