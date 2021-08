Seria Honor Magic3 oficjalnie. Ta marka nigdy nie miała takich flagowców!

Honor za czasów Huawei był tą „tańszą marką”, a topowe modele należały do rzadkości. Dziś już niezależny Honor pokazał świetne smartfony, które mogą konkurować z najlepszymi flagowcami – Honor Magic3, Magic3 Pro oraz Magic3 Pro Plus.

Nowe smartfony Honora – Magic3, Magic3 Pro oraz Magic3 Pro Plus – mają wiele cech wspólnych, a wśród nich należy wymienić przede wszystkim zaokrąglony (89 stopni), 10-bitowy ekran OLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1344 x 2772 i odświeżaniu 120 Hz.

Wszystkie mają też akumulator 4600 mAh z szybkim ładowaniem 66 W, Androida 11 ze wsparciem usług Google (dotyczy modeli w wersji globalnej) oraz nakładką Magic UI 5.0.

Zobacz: Huawei P50 i Huawei P50 Pro oficjalnie debiutują

Honor Magic3 Pro Plus

Jak sugeruje nazwa, topowym modelem z przedstawionej trójki jest Honor Magic3 Pro Plus. Jego sercem jest najszybszy w tej chwili chipset na rynku, Snapdragon 888+. Dostępny jest z pamięcią 12 GB RAM i 512 GB flash.

Dodatkowo telefon otrzymał ładowanie indukcyjne 50 W, a także wzmocnienie ekranu określane jako Nano Crystal Shield (3x większa odporność na stłuczenia) oraz wytrzymałość obudowy IP68.

Bardzo interesująco przedstawia się sekcja foto w Honorze Magic3 Pro Plus. Głowna matryca to Sony IMX700 o rozdzielczości 50 Mpix (piksele 1,22 mikrona, sensor o rozmiarze 1/1,28 cala, 23 mm). Towarzyszą jej: aparat monochromatyczny 64 Mpix, aparat szerokokątny 64 Mpix (11 mm, 126 stopni), a także aparat 64 Mpix z peryskopowym teleobiektywem pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3,5x, hybrydowy 10x oraz 100x cyfrowy. Zestaw aparatów uzupełniony jest o czujnik kolorów. Z przodu znalazł się aparat 13 Mpix z czujnikiem 3D ToF umożliwiającym skanowanie twarzy 3D. Kamera wideo została z kolei wzbogacona w funkcje przygotowane przez IMAX – przede wszystkim opcję zapisu filmów w formacie kinowym z tablicą 3D LUT.

Honor Magic3 Pro

Mniej zaawansowany Magic3 Pro ma podobne parametry, ten sam procesor, ochronę IP68 i ładowanie bezprzewodowe 50 W, a także czujnik 3D ToF w przednim aparacie. Dostępne warianty pamięci to 8 / 12 GB RAM i 256 / 512 GB wewnętrznej.

Różnica dotyczy aparatów. Główna matryca to tym razem Sony IMX766 (50 Mpix, 1/1,56 cala), a aparat szerokokątny ma rozdzielczość 13 Mpix. Kolejne aparaty to monochromatyczny 64 Mpix oraz peryskopowy tele 64 Mpix (zoom 3,5x).

Honor Magic3

Najprostszy model Honor Magic 3 otrzymał standardowego Snapdragona 888, pozbawiony jest ładowania bezprzewodowego i 3D ToF. Mniejsza jest też odporność obudowy – IP54. Warianty pamięci: 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB flash.

Okrojona została także sekcja fotograficzna – z tyłu znajduje się połączenie aparatów: 50 Mpix (Sony IMX766), mono 64 Mpix i szerokokątny 13 Mpix.

Ile kosztują smartfony z serii Honor Magic3?

Z myślą o naszym kontynencie, Magic Honor Magic3 wyceniony został na kwotę 899 euro (4123 zł), wariant Pro to wydatek co najmniej 1099 euro (5039 zł), natomiast Magic3 Pro+ wiąże się z wydatkiem 1499 euro (6874 zł). Na razie jednak smartfony wejdą do sprzedaży w Chinach, globalna premiera odbędzie się później.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 – składane pożądanie [wideo]

Zobacz: Samsung rusza z przedsprzedażą urządzeń Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor, Android Authority

Źródło tekstu: 9TO5Google, Android Authority